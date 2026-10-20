Tragedia nocturna en Chetumal; elemento de la SSC habría privado de la vida a dos personas

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habría privado de la vida a dos personas, entre ellas su esposa, al interior de un domicilio ubicado en la avenida Sicilia, con calle San Salvador, y posteriormente habría atentado contra su propia vida, de acuerdo con información preliminar a la que se tuvo acceso.

Fuentes de seguridad confirmaron que en el inmueble fueron localizados tres cuerpos, por lo que las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se desarrollan las primeras diligencias. Hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial que precise las circunstancias en que ocurrieron los hechos ni la identidad de las víctimas.

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De manera extraoficial se ha manejado que el presunto responsable sería un policía identificado como Donaciano, quien se desempeñaba en la corporación estatal. Al sitio acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizan el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena.

Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias de ley, procedimiento que permitirá a la autoridad ministerial integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Al sitio acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE). / Por Esto.

Será la Fiscalía la que determine la clasificación jurídica del caso, así como las líneas de investigación que seguirá, entre ellas el posible móvil. Se espera que en las próximas horas la FGE o la SSC den a conocer información oficial sobre lo ocurrido, incluida la identidad de las personas fallecidas y los pormenores de la investigación.

Fernando Baeza

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