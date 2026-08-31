Hallan a dos hombres sin vida y con impactos de bala en la colonia México de Cancún

Dos hombres, de aproximadamente entre 30 y 35 años, fueron encontrados sin vida y con aparentes impactos de arma de fuego la tarde de este lunes, en un camino de terracería de la colonia México, en un hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

El reporte fue recibido de manera anónima a través del número de emergencias 911 alrededor de las 18:30 horas, cuando vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de dos personas tiradas a un costado del camino de terracería que conduce hacia el poblado de Francisco May.

Tras recibir el aviso, elementos policiacos se trasladaron hasta el punto señalado y, al llegar, localizaron a dos hombres tendidos sobre el terreno. Los agentes confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar y asegurar el área para evitar la alteración de posibles indicios.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, las víctimas se encontraban sin playera y una junto a la otra. A simple vista presentaban lesiones que serían compatibles con impactos de arma de fuego, aunque corresponderá a las autoridades ministeriales y forenses determinar con precisión la causa de muerte.

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De manera preliminar surgió la versión de que ambos hombres pudieron haber sido privados de la libertad en otro punto y posteriormente trasladados hasta este camino de terracería, donde habrían sido atacados. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y será parte de las investigaciones que permitan establecer qué ocurrió antes de que fueran encontrados.

La zona permaneció bajo resguardo policial durante varios minutos, mientras personal especializado realizaba las primeras diligencias para localizar y documentar cualquier evidencia que pudiera ayudar a esclarecer el doble homicidio.

Posteriormente, peritos forenses llevaron a cabo el procesamiento de la escena y realizaron el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde serán sometidos a las necropsias correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas, por lo que las autoridades trabajan en su identificación y en la localización de posibles familiares que permitan establecer sus identidades.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen, establecer cómo fueron trasladados hasta el lugar y ubicar a los responsables. Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y será conforme avancen las diligencias ministeriales que se determine la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que fueron privadas de la vida.