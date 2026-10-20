Detienen a probable acosador que intentó darse a la fuga en Isla Mujeres

La Policía municipal confirmó la detención de un presunto acosador de mujeres, llamado Efraín B., alias "Payo", originario de Chetumal, de 43 años, pero advierte que deben acudir a las afectadas para abrir la carpeta de investigación de la Fiscalía para firmar alguna responsabilidad, de otro modo se liberará después de 48 horas.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes cuando el sujeto iba en su motocicleta sin casco, que al marcarle el alto en una vialidad intentó darse a la fuga, se le detuvo más adelante, no presentó licencia de manejo, pero mostró prepotencia y agresividad, se procedió a su detención.

Ya circulaba en redes sociales horas antes una acusación en su contra de varios supuestos comportamientos en contra de mujeres, entre ellas menores de edad, lo que prendió la alarma, especialmente por un audio en donde se compromete él mismo.

Ahora, hay solicitudes de vecinos a que las afectadas acudan al Ministerio Público para hacer efectiva la denuncia, entre los que motivan a hacer ese procedimiento, aparece Alejandro Díaz Coral, quien hizo denuncia en su cuenta en redes sociales en contra de Payo.

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Este día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Isla Mujeres llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Paz y Justicia Cívica, en el Cabildo municipal, un espacio de diálogo y colaboración en el que se presentaron los avances y las acciones impulsadas por las distintas áreas para prevenir las violencias y fortalecer la justicia cívica.

Desde ahí hubo supuesta presión para actuar en contra del acusado, pues éste presumía supuestamente tener protección policial.

Interviene ante las circunstancias el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en coordinación con la fuerza policial para llevar a cabo programas de prevención de violencia para garantizar los derechos de los menores, dijeron fuentes de la Policía.