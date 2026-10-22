¿Qué es y cómo funciona el Hells Angels Motorcycle Club? Líder del grupo es detenido en Cancún

Un operativo coordinado por fuerzas federales e internacionales derivó en la captura de Robert Skojo, alias “Rob”, identificado como uno de los máximos cabecillas del club de motociclistas criminal Hells Angels. El sospechoso contaba con una ficha roja de la Interpol y solicitudes de extradición por parte de autoridades en Canadá y Estados Unidos.
Durante las diligencias ejecutadas en una zona residencial del municipio de Benito Juárez, las autoridades mexicanas lograron asegurar 1.3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, una corta, vehículos de lujo y equipos de comunicación. La detención de Skojo representa la segunda captura de un líder de esta red en Quintana Roo en el último año.
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¿Qué es y cómo funciona el Hells Angels Motorcycle Club?
Fundado en California en 1948, el Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) comenzó como un grupo de motociclistas aficionados a las carreteras y a la rebeldía. Sin embargo, con el paso del tiempo, las agencias de inteligencia como el FBI, Interpol y la Real Policía Montada de Canadá clasificaron a la organización como una Banda de Motociclistas Fuera de la Ley.
El grupo funciona bajo una estructura jerárquica y militarizada dividida en filiales locales repartidas en más de 50 países. Cada capítulo cuenta con su propio presidente, tesorero y encargados de disciplina. Sus miembros se rigen por un código de silencio y para ingresar es necesario atravesar por períodos de prueba.
Las actividades delictivas atribuidas al club abarcan el tráfico internacional de drogas y armas, extorsión, lavado de dinero y la disputa violenta de territorios estratégicos con bandas rivales. Las investigaciones señalan que la presencia de figuras clave de los Hells Angels en Cancún responde al intento de la HAMC por hacer alianzas con los carteles.