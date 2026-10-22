¿Qué es y cómo funciona el Hells Angels Motorcycle Club? Líder del grupo es detenido en Cancún

Un operativo coordinado por fuerzas federales e internacionales derivó en la captura de Robert Skojo, alias “Rob”, identificado como uno de los máximos cabecillas del club de motociclistas criminal Hells Angels. El sospechoso contaba con una ficha roja de la Interpol y solicitudes de extradición por parte de autoridades en Canadá y Estados Unidos.

Durante las diligencias ejecutadas en una zona residencial del municipio de Benito Juárez, las autoridades mexicanas lograron asegurar 1.3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, una corta, vehículos de lujo y equipos de comunicación. La detención de Skojo representa la segunda captura de un líder de esta red en Quintana Roo en el último año.

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¿Qué es y cómo funciona el Hells Angels Motorcycle Club?

Fundado en California en 1948, el Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) comenzó como un grupo de motociclistas aficionados a las carreteras y a la rebeldía. Sin embargo, con el paso del tiempo, las agencias de inteligencia como el FBI, Interpol y la Real Policía Montada de Canadá clasificaron a la organización como una Banda de Motociclistas Fuera de la Ley.

El grupo funciona bajo una estructura jerárquica y militarizada dividida en filiales locales repartidas en más de 50 países. Cada capítulo cuenta con su propio presidente, tesorero y encargados de disciplina. Sus miembros se rigen por un código de silencio y para ingresar es necesario atravesar por períodos de prueba.

Mexico: Robert Skojo, a Canadian fugitive wanted for cocaine trafficking offences since 2010, has been arrested in Cancún after more than 15 years on the run. Skojo was wanted by the Royal Canadian Mounted Police following a conviction in absentia for conspiracy to traffic cocaine and a failure-to-appear offence. Mexican authorities detained him on October 20 at a residence in the exclusive Isla Dorada development in Cancún’s hotel zone during a coordinated operation involving federal and state security forces. Mexican investigators identify Skojo as a criminal-group leader involved in drug trafficking and extortion, while local media have described him as an alleged Hells Angels leader operating in Quintana Roo. His membership and precise role within the motorcycle club remain unconfirmed. — Crime Intel (@WorldCrimeIntel) October 22, 2026

Las actividades delictivas atribuidas al club abarcan el tráfico internacional de drogas y armas, extorsión, lavado de dinero y la disputa violenta de territorios estratégicos con bandas rivales. Las investigaciones señalan que la presencia de figuras clave de los Hells Angels en Cancún responde al intento de la HAMC por hacer alianzas con los carteles.

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