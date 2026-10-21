Detienen en Cancún a Robert “N”, presunto líder de un grupo delictivo

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, fue detenido Robert “N”, señalado como presunto líder de un grupo delictivo relacionado con actividades de tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada, en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, ejecutaron tres órdenes de cateo como parte de las acciones que derivaron en la captura.

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Durante las intervenciones, las autoridades aseguraron dos armas largas, un arma corta, aproximadamente 1.3 kilogramos de marihuana, dos vehículos y un teléfono celular.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla los sitios específicos donde se realizaron los cateos ni la situación jurídica del detenido.