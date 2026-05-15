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Detienen en Quintana Roo a Denis “N", operador logístico de red criminal trasnacional

Denis “N” fue detenido en Quintana Roo tras un operativo coordinado entre Semar, SSPC y FGR, con apoyo de información proporcionada por autoridades de Canadá.

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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Detienen en Quintana Roo a Denis “N", operador logístico de red criminal trasnacional
Detienen en Quintana Roo a Denis “N", operador logístico de red criminal trasnacional / Especial

Como resultado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con autoridades de Canadá, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en Quintana Roo a Denis "N", identificado como presunto operador logístico de una organización delictiva trasnacional vinculada al tráfico de drogas y armas.

De acuerdo con información oficial, el detenido contaba con una ficha roja emitida por la Interpol, además de una orden de extracción vigente, por lo que su captura forma parte de los esfuerzos internacionales para ubicar y asegurar a personas consideradas generadoras de violencia.

La camioneta fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público

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Las autoridades señalaron que esta acción refleja el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir a las organizaciones criminales que operan a nivel global, así como para frenar delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícita y armamento.

Denis "N" fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme al proceso ilegal aplicable.

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