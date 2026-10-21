Detienen en Cancún a Robert Skojo, de origen canadiense, por probables vínculos con organización criminal

Un ciudadano de origen canadiense, identificado extraoficialmente como Robert Skojo y señalado por presuntos vínculos con una organización internacional dedicada al narcotráfico y al tráfico de armas, fue detenido durante un operativo federal realizado el pasado 20 de octubre en el exclusivo residencial Isla Dorada, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún.

De acuerdo con la información preliminar, el despliegue fue encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Investigación.

Las acciones de seguridad incluyeron el cateo de tres inmuebles situados en las calles Isla Alegre, Isla Amorosa e Isla Romántica, como parte de las diligencias relacionadas con la localización del sospechoso, quien presuntamente contaba con una orden de aprehensión de carácter internacional.

Señalado por autoridades de Estados Unidos

Según los reportes preliminares, Skojo era buscado por autoridades estadounidenses y presuntamente figuraba entre los objetivos de interés del Buró Federal de Investigaciones (FBI). También se indicó que era requerido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La información disponible señala que el individuo habría sido condenado en ausencia por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y el incumplimiento de una orden judicial. Sin embargo, estos antecedentes y el alcance de los requerimientos internacionales deberán ser confirmados oficialmente por las autoridades competentes.

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De manera extraoficial, el detenido fue relacionado con los Hells Angels, organización internacional de motociclistas sobre la que existen investigaciones y señalamientos criminales en distintos países. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial que permita establecer públicamente el alcance de su presunta relación con dicha agrupación.

Catean tres residencias en Isla Dorada

Durante el operativo, las fuerzas federales localizaron al sospechoso en una residencia ubicada en la calle Isla Alegre, número 19, según los reportes difundidos sobre la intervención.

Tras su detención, fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Cancún, donde se realizarían las diligencias correspondientes.

Como parte de la misma operación, los agentes intervinieron otros dos inmuebles, ubicados en las calles Isla Amorosa e Isla Romántica, este último identificado con el número 29. Uno de los predios quedó bajo resguardo de las autoridades federales mientras continúan las investigaciones.

Investigación en curso

La intervención representa una acción coordinada de corporaciones federales y estatales en una zona residencial de la Zona Hotelera de Cancún. No obstante, hasta que las autoridades emitan información oficial, permanecen pendientes de confirmación diversos detalles sobre la identidad del detenido, los delitos que se le imputan y los procedimientos judiciales que se seguirán en su contra.

Se espera que las autoridades competentes proporcionen mayores detalles sobre el caso, así como sobre la posible participación de instancias internacionales en el proceso. El detenido deberá ser considerado inocente mientras no se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial firme.