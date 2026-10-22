Robert Skojo y Denis Ivziku: Esto se sabe sobre las detenciones presuntamente relacionadas a Hells Angels en Cancún

Cancún se convirtió este año en escenario de dos detenciones relacionadas con investigaciones internacionales contra presuntos integrantes de Hells Angels Motorcycle Club, agrupación cuyos miembros han sido vinculados por autoridades con actividades delictivas transnacionales.

Los casos corresponden a Robert Skojo, detenido el 20 de octubre durante un operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales, y Denis Ivziku, aprehendido en mayo tras trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades canadienses.

Ambos son señalados por su presunta participación en la estructura de la organización, aunque las autoridades les atribuyen funciones distintas dentro del grupo.

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Detienen a Robert Skojo tras tres cateos en Cancún

La detención más reciente ocurrió el 20 de octubre, cuando elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo ejecutaron tres órdenes de cateo en domicilios de Cancún.

Durante las diligencias fue localizado Robert Skojo, alias “Rob”, ciudadano canadiense identificado por las autoridades como presunto líder de Hells Angels, organización relacionada con actividades de tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada.

El operativo derivó también en el aseguramiento de dos armas largas, una corta, aproximadamente 1.3 kilogramos de marihuana, dos vehículos y un teléfono celular.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, el detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre dependencias federales y estatales, en el contexto de la cooperación con autoridades internacionales.

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Denis Ivziku fue detenido en mayo

Meses antes, en mayo, autoridades federales detuvieron a Denis Ivziku, identificado como presunto operador logístico de Hells Angels y requerido por autoridades de Canadá por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

La intervención se realizó luego de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá. Las investigaciones identificaban al municipio de Benito Juárez como una de las principales zonas de movilidad del sospechoso.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Ivziku contaba con una ficha roja vigente de Interpol y era requerido por presuntos delitos relacionados con posesión de armas de fuego, tráfico de narcóticos y tráfico de personas.

En el operativo participaron elementos de la Semar, la SSPC y la FGR, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión y pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Investigan operaciones de una organización transnacional

Las dos detenciones se enmarcan en acciones de cooperación entre autoridades mexicanas y canadienses para localizar a personas presuntamente relacionadas con estructuras delictivas que operan en distintos países.

Hells Angels Motorcycle Club es una agrupación internacional de motociclistas cuyos integrantes han sido vinculados por autoridades de diversos países con actividades criminales. En los casos de Skojo e Ivziku, los señalamientos incluyen presuntos vínculos con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Las capturas no implican por sí mismas una sentencia condenatoria. La situación jurídica de cada detenido deberá resolverse mediante los procedimientos legales correspondientes.