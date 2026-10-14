Trasladan a “El Cromo” a CDMX bajo fuerte operativo de seguridad; está vinculado al CJNG

Iván “N”, alias “El Cromo”, presunto líder de la organización criminal Los Cromos, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a la Ciudad de México después de su detención en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales.

El sospechoso arribó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

Su traslado se realizó bajo un dispositivo de seguridad encabezado por elementos de operaciones especiales de la Secretaría de Marina (Semar).

¿Cómo fue el traslado de “El Cromo” a la Ciudad de México?

Tras su captura en Guadalajara, las autoridades federales organizaron un operativo para llevar a Iván “N” hasta la capital del país.

De acuerdo con los reportes difundidos, comandos anfibios de operaciones especiales de la Marina participaron en la custodia del detenido durante su traslado terrestre.

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A su llegada a las instalaciones de la FEMDO, los elementos federales establecieron un perímetro de seguridad para permitir su ingreso y continuar con los procedimientos ministeriales.

¿De qué delitos acusan a “El Cromo”, presunto líder vinculado al CJNG?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identifica a Iván “N” como uno de los presuntos dirigentes de Los Cromos, grupo criminal con operaciones en Juchitán de Zaragoza y otras zonas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Las investigaciones relacionan a esta organización con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas.

Además, los registros de inteligencia hacen referencia a una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura.

Captura de “El Cromo” está relacionada con investigaciones en Juchitán

La detención forma parte de las investigaciones sobre las actividades de organizaciones delictivas en el Istmo de Tehuantepec.

García Harfuch señaló que el operativo da continuidad a las indagatorias que permitieron detener, el pasado 23 de septiembre, a Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otro presunto integrante de la estructura criminal.

El grupo Los Cromos también es investigado por su presunta participación en el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán.

La captura de Iván “N” fue resultado de trabajos coordinados entre la Semar, la SSPC y otras instituciones federales y estatales.

Con su traslado a la FEMDO, las autoridades continuarán las diligencias para determinar su situación jurídica, mientras permanecen abiertas las investigaciones relacionadas con las actividades del grupo criminal.

El detenido conserva su presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante sentencia.

IO