Detienen en Sonora a sobrino de “El Chapo” con orden de extradición; aseguran arsenal y cocaína en Chiapas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre dos acciones relevantes contra estructuras criminales realizadas en coordinación con instituciones federales de seguridad y procuración de justicia.

A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que los operativos derivaron de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y dependencias del Gabinete de Seguridad.

Como parte de estas acciones, en Nogales, Sonora, fue detenido Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cuenta con una orden de extradición.

Detienen en Nogales a sobrino de “El Chapo”

García Harfuch informó que la captura de Isai “N” se realizó en Sonora como parte de los trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional del Estado mexicano.

El funcionario no detalló en su mensaje los delitos por los que el detenido es requerido ni el país que solicitó la extradición. Sin embargo, destacó que la acción forma parte de una estrategia para detener a objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de grupos criminales.

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La detención ocurre en una entidad considerada clave por su ubicación fronteriza y por la presencia de rutas utilizadas por organizaciones delictivas para el tráfico de drogas, armas y personas.

Cateo en Tapachula deja aseguramiento de cocaína, armas y granadas

En una segunda acción, autoridades federales cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tapachula, Chiapas, donde aseguraron 687 kilos de cocaína.

Durante el operativo también fueron decomisadas 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas, material que quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El secretario de Seguridad agradeció el apoyo y la colaboración del Gobierno de Chiapas en este operativo, al considerar que la coordinación entre instituciones permite golpear estructuras criminales y reducir su capacidad de operación.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

Gobierno federal destaca coordinación contra grupos criminales

Omar García Harfuch señaló que ambas acciones reflejan la coordinación permanente entre las instituciones del Estado mexicano para enfrentar a organizaciones delictivas.

Los operativos en Sonora y Chiapas muestran dos frentes distintos de la estrategia de seguridad: la detención de personas consideradas objetivos relevantes y el aseguramiento de drogas, armas y explosivos que podrían ser utilizados por grupos criminales.

Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar los pasos legales correspondientes y ampliar las investigaciones.

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