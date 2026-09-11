Detienen a presunto ladrón tras intentar sacar mercancía sin pagar de Soriana Aviación

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) luego de que presuntamente intentara sustraer diversa mercancía sin realizar el pago correspondiente, siendo retenido por personal de seguridad privada al interior de una tienda Soriana ubicada en la colonia Aeropuerto.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este viernes en el establecimiento denominado Soriana Aviación, situado sobre la avenida Aviación, en su cruce con la calle Corregidora.

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De acuerdo con el reporte, el encargado de seguridad solicitó la intervención de las autoridades, luego de que sus elementos detectaran a un masculino que presuntamente intentaba abandonar la tienda con diversos productos ocultos o sin acreditar su pago.

Al arribar los agentes estatales, ingresaron por el acceso principal del establecimiento, donde encontraron al sospechoso retenido por los guardias de seguridad.

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Según lo señalado por el personal de vigilancia, el hombre presuntamente pretendía sacar de la tienda un rollo de servitoallas, varias barras de mantequilla y una bolsa de pistaches, productos que no habría pagado en las cajas.

Los elementos de seguridad lograron intervenir antes de que el individuo pudiera salir del establecimiento con la mercancía, por lo que procedieron a retenerlo y posteriormente entregarlo a los agentes policiacos.

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El masculino fue esposado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, junto con el representante de seguridad de la tienda y los productos recuperados, con la finalidad de que se presentara la denuncia correspondiente y se iniciaran las investigaciones por el presunto delito.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y deslindar las responsabilidades correspondientes conforme avance la investigación.

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