Pareja es retenida por seguridad tras presunto intento de robo en Bodega Aurrerá de San Miguel

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron la noche de este sábado a una sucursal de Bodega Aurrerá, ubicada en el fraccionamiento San Miguel, luego de que personal de seguridad reportara a una pareja por un presunto intento de sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre y una mujer ingresaron al establecimiento como cualquier cliente y recorrieron el área de ventas.

Sin embargo, al dirigirse hacia la salida, los elementos de seguridad detectaron que la mujer llevaba dentro de una bolsa de mano diversos artículos que presuntamente no habían sido pagados.

Entre la mercancía señalada se encontraba aceite para automóvil, además de otros productos, por lo que los guardias de seguridad intervinieron a la pareja en el acceso principal y les impidieron abandonar el establecimiento mientras solicitaban la presencia de las autoridades.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva para tomar conocimiento de la situación. Sin embargo, la pareja no fue detenida ni trasladada ante el Ministerio Público.

Según la información recabada en el lugar, para poder retirarse del establecimiento los señalados tuvieron que cubrir un monto equivalente a cinco veces el valor de la mercancía, alcanzando un pago aproximado de 5 mil pesos, cantidad establecida por la tienda como condición para resolver el incidente internamente.

Una vez realizado el pago, el hombre y la mujer abandonaron el establecimiento, mientras que los elementos policiacos se retiraron del sitio al no concretarse una detención formal.

Hasta el momento, no se informó sobre la presentación de una denuncia ante la Fiscalía ni sobre el inicio de una carpeta de investigación relacionada con estos hechos.