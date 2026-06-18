Extranjero intenta robar mercancía de un supermercado y es detenido en Playa del Carmen

Momentos de tensión se vivieron en el supermercado "Sorianita", ubicado en el cruce de la Avenida 30 con Calle 38 y Calle 40, luego de que un hombre de nacionalidad argentina intentara salir del establecimiento con mercancía robada, lo que desató un altercado tanto con el personal de seguridad como con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto ingresó al establecimiento comercial como cualquier cliente. Recorrió los pasillos y recolectó diversos artículos entre sus pertenencias. El problema comenzó cuando el sospechoso se dirigió a la zona de cajas de autocobro; ahí, fingió realizar el pago correspondiente, simulando escanear los productos para burlar el sistema tecnológico de la tienda y pasar desapercibido.

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Con el botín en las manos, el hombre caminó decididamente hacia la salida. Sin embargo, su actitud sospechosa ya había alertado a los elementos de seguridad privada del comercio, quienes no le quitaron la mirada de encima durante su trayecto. Al llegar a la puerta principal, los guardias le marcaron el alto y le exigieron el ticket de compra.

Al no poder comprobar el pago, el sujeto intentó darse a la fuga, pero los vigilantes actuaron con rapidez: lo interceptaron, lo agarraron y lo sometieron en el suelo para evitar que escapara, mientras daban aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias.

Minutos más tarde, arribaron al lugar patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, lo que parecía un trámite de rutina se convirtió en una larga espera que causó el descontento de los empleados.

El presunto ladrón fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades / Especial

Trascendió que los oficiales en turno comenzaron a "hacerla de emoción", postergando deliberadamente el arresto y alargando el procedimiento con argumentos ambiguos, presuntamente con la intención de no llevarse al detenido y evitar el traslado.

Tras una serie de discusiones, llamadas y ante la firme postura del personal de la tienda, quienes exigieron que se procediera conforme a la ley, los uniformados finalmente tuvieron que subir al extranjero a la patrulla. El presunto ladrón fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por el delito de robo a comercio.