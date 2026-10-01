¡Robo millonario en Cancún! Así fue como sujetos armados despojaron a trabajador de 3 mdp

Alrededor de tres millones de pesos fueron robados la tarde de ayer por sujetos armados que interceptaron a un trabajador cuando llegaba a un edificio corporativo de la Supermanzana 8, lo que provocó la activación del Código Rojo y un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas sobre la avenida Bonampak, en las inmediaciones del edificio corporativo, cuando el trabajador llegaba a las oficinas con una maleta en la que transportaba el efectivo.

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De acuerdo con datos recabados en el lugar, varios hombres que portaban armas de fuego lo interceptaron y amagaron para obligarlo a entregar el dinero. Una vez que obtuvieron el efectivo, abordaron diferentes vehículos y emprendieron la huida por distintas rutas.

Según los primeros reportes, uno de los presuntos responsables habría tomado rumbo hacia la colonia Donceles 28, otro se dirigió hacia el bulevar Luis Donaldo Colosio y un tercero habría escapado hacia la avenida Nichupté.

Testigos solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911, lo que activó el Código Rojo y movilizó a elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, además de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cuando los cuerpos de seguridad llegaron al sitio, los presuntos responsables ya habían escapado, por lo que se desplegaron recorridos en las vialidades y zonas señaladas como posibles rutas de fuga.

El trabajador permaneció en el lugar y proporcionó a los agentes información sobre la forma en que ocurrió el asalto, así como las características de los hombres y vehículos utilizados. La zona fue revisada como parte de las primeras diligencias.

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Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado personas detenidas. Las corporaciones de seguridad mantenían la búsqueda de los presuntos responsables, mientras agentes de la Policía de Investigación de la FGE iniciaron las indagatorias para esclarecer el robo.

Como parte de la investigación, se prevé que los agentes recaben testimonios y revisen las cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones para establecer la ruta que siguieron los responsables después de apoderarse del efectivo.