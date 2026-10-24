Vuelca tráiler en carretera Chetumal-Escárcega y se desata la rapiña en Nicolás Bravo

La mañana de este sábado, un tráiler de carga pesada volcó en las inmediaciones del poblado de Nicolás Bravo, en el municipio de Othón P. Blanco, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad y esta terminara fuera de la cinta asfáltica, de acuerdo con los primeros reportes sobre el percance.

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Minutos después del accidente, vecinos de la zona acudieron al sitio y, según se informó, comenzaron a retirar parte de la mercancía que transportaba el vehículo, una práctica conocida como rapiña que suele presentarse en percances de este tipo.

El hecho se registró en la carretera Chetumal-Escárcega, en un tramo cercano al entronque a Tres Garantías.

Personas que se encontraban en el sitio auxiliararon al operador para lograr liberarlo. / Fernando Baeza

El operador de la unidad quedó atrapado en la cabina, por lo que algunas personas presentes colaboraron para ayudarlo a liberarse. Al lugar arribaron elementos de la Policía Rural y de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de lo sucedido y asegurar la zona.

JGH