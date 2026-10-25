Motociclista resulta gravemente lesionado tras chocar contra un automóvil en Playa del Carmen



Un aparatoso y violento percance vial registrado en el populoso fraccionamiento Villas del Sol dejó como saldo a un motociclista con múltiples lesiones de gravedad y cuantiosos daños materiales, lo que activó los protocolos de respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia y seguridad en el municipio de playa del carmen, movilizando a los socorristas hacia el poniente de Playa del Carmen.



De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, el incidente ocurrió sobre la transitada avenida Constituyentes, justamente en su intersección con la avenida Azulejos.

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En este punto, un vehículo particular colisionó de manera contundente contra una motocicleta, cuyo conductor salió proyectado varios metros tras el fuerte impacto, terminando tendido sobre la carpeta asfáltica con visibles muestras de dolor y heridas de consideración que encendieron las alertas entre los testigos.



La magnitud del choque generó momentos de tensión entre conductores, peatones y vecinos de las inmediaciones, quienes al percatarse de la gravedad de la situación solicitaron de manera urgente la presencia de las asistencias médicas a través del número de emergencias. Minutos más tarde, una unidad de paramédicos arribó al sitio del percance.

Los socorristas descendieron rápidamente para brindarle los primeros auxilios al motorista lesionado, aplicándole una valoración prehospitalaria exhaustiva debido a las múltiples contusiones que presentaba, antes de proceder a su inmovilización y traslado urgente hacia un centro hospitalario para su atención médica especializada y descartar complicaciones mayores en su estado de salud.



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Asimismo, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal hicieron acto de presencia para tomar conocimiento de lo sucedido y asegurar el área.

Los agentes viales procedieron a realizar el abanderamiento perimetral de la zona para agilizar el flujo vehicular, el cual comenzó a verse afectado por la aglomeración de curiosos y el bloqueo parcial de los carriles de circulación.