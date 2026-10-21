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Menor de edad provoca carambola contra tres vehículos en Playa del Carmen

El joven responsable fue señalado presuntamente de conducir bajo los efectos del alcohol.

Por Gustavo Escalante

21 de oct de 2026

1 min

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El choque involucró tres vehículos estacionados, entre ellos una unidad del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río. No
El choque involucró tres vehículos estacionados, entre ellos una unidad del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río. No / Especial

Un menor de edad, presuntamente bajo los efectos del alcohol, protagonizó una carambola este miércoles en la colonia Colosio, al estrellar el Mazda que conducía contra tres vehículos estacionados, entre ellos una combi foránea.

El accidente ocurrió sobre la avenida 20, entre las calles 60 y 62. Tras el primer impacto, dos camionetas fueron proyectadas contra la unidad del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río.

El autobús de transporte de personal sufrió daños importantes en un costado.

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Testigos retuvieron al joven cuando intentó huir, pero una falla mecánica le impidió avanzar más. Elementos de Tránsito intervinieron y, posteriormente, el conductor y los propietarios afectados llegaron a un acuerdo para reparar los daños.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

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