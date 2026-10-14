Conductor a exceso de velocidad termina volcado sobre el camellón en el centro de Playa del Carmen

El conductor de un automóvil se llevó tremenda sorpresa al volcarse sobre el camellón en el centro de Playa del Carmen, al parecer por falta de precaución y el exceso de velocidad perdió el control del volante, luego de ser valorado por los paramédicos no fue necesario su traslado a u hospital para que recibiera atención médica.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la avenida 28 de Julio y el boulevard Playa del Carmen, donde el conductor de un automóvil circulaba pero al pasar el bulevar presuntamente se distrajo y chocó contra la guarnición y se subió al camellón central, hasta terminar con las cuatro llantas hacia arriba.

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Testigos de los hechos de inmediato lo reportaron a las autoridades municipales a través del 911, donde minutos después arribaron los paramédicos abordo de una ambulancia quienes brindaron los primeros auxilios al conductor del vehículo de color negro.

De acuerdo a información preliminar, el hombre presentaba golpes menores en el cuerpo, raspones por el aparatoso accidente de tránsito, sin embargo, de acuerdo a los paramédicos después de su valoración no requirió su traslado al hospital.

En la escena también hicieron presencia las autoridades de Tránsito Municipal quienes se encargaron de realizar los peritajes de los hechos, posteriormente solicitaron el apoyo de una empresa para ser remolcada y trasladar el vehículo a un corralón para evaluar los daños materiales y deslindar responsabilidades.

De acuerdo a datos en la zona, presuntamente el conductor de la unidad automotriz no extremó sus medidas de prevención al realizar alguna maniobra, aunado al exceso de velocidad y el pavimento mojado causaron que se volcara.

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Pese al aparatoso accidente de tránsito, el chofer de la unidad se salvó de milagro, sin embargo, se llevó tremendo susto al voltearse la unidad y quedar con los neumáticos al cielo, testigos comentaron que por unos momentos creyeron que el conductor se habría fracturado, pero un milagro lo salvó.

De acuerdo a las autoridades de Tránsito Municipal, muchos conductores creen que por tener llantas en buen estado es seguro y pisan el acelerador al fondo, cuando lo recomendable es reducir la velocidad y más aun con pavimento mojado.