Dos automovilistas terminan lesionados tras fuerte encontronazo en Playa del Carmen

Dos automovilistas resultaron con lesiones leves y se llevaron tremendo susto durante un encontronazo en la ciudad de Playa del Carmen, al no respetar el alto obligatorio con pavimento mojado, los paramédicos luego de valorar a los conductores descartaron trasladarlos al hospital ya que solo sufrieron golpes leves.

Los hechos ocurrieron sobre las calles 40 y 45 de la colonia Zazil -Há, donde dos vehículos compactos se impactaron brutalmente por falta de precaución, aunado al exceso de velocidad y el pavimento mojado.

Durante el encontronazo, vecinos y peatones que pasaban por la zona se arremolinaron para ver lo que había ocurrido, ya que coche Aveo, de color azul con placas de circulación PBG-84-17 habría sufrido cuantos daños materiales, a dañarse severamente la parte frontal.

En la zona trascendió que el coche de color azul era conducido por una mujer de origen extranjero, presuntamente se dedica a brindar sus servicios de transporte público a través de la plataforma digital.

Mientras que el otro vehículo de color plateado, con placas de circulación UVT-725-P, durante el fuerte impacto se subió sobre la banqueta que puso en riesgo la integridad física de peatones que en ese momento pasaban en la zona.

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Testigos que presenciaron el encontronazo de inmediato solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia a través del 911, poco después se presentaron los paramédicos a bordo de una ambulancia quienes revisaron a los conductores implicados en el hecho de tránsito para su valoración y descartar riesgos.

Minutos después hicieron acto de presencia los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para realizar los peritajes correspondientes y redirigir la circulación vehicular para prevenir nuevos accidentes.

Ambos vehículos implicados en el hecho de tránsito fueron remolcados a un corralón para realizar las evaluaciones de los daños materiales y fincar responsabilidades.

En la escena, los vecinos y peatones se acercaron para ver la magnitud de los hechos, luego de haber escuchado el brutal impacto, quienes en su momento creyeron que uno de los automovilistas habría sufrido graves lesiones, sin embargo, solo fueron golpes contusos, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

En tanto, las autoridades invitaron a los responsables del accidente a conducir de forma moderada cuando el pavimento esté mojado, respetar los límites de velocidad y antes de realizar una maniobra tomas las medidas de prevención contra daños y lesiones a terceros.