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Bache deja a joven motociclista en un hospital de Playa del Carmen

La joven perdió el control de su motoneta al pasar sobre un bache en el cruce de la avenida Constituyentes con Flor de Acanto y terminó contra un árbol del camellón central.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

2 min

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Testigos reportaron el accidente al 911 y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para atender a la joven lesionada
Testigos reportaron el accidente al 911 y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para atender a la joven lesionada / Especial

Una joven motociclista cayó sobre un bache en las calles de Playa del Carmen, y que al perder el control de su unidad salió disparado hasta estrellarse contra árbol en el camellón central de la avenida, donde minutos los paramédicos de inmediato la revisaron pero debido a las graves lesiones la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Constituyentes con calle Flor de Acanto en el fraccionamiento de Palmas II de Playa del Carmen, donde una joven motociclista al no percatarse del estado de la avenida se cayó sobre un bache y que al perder el control de la motoneta salió volando y terminó estampado contra un árbol.

El choque involucró tres vehículos estacionados, entre ellos una unidad del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río. No

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Testigos que presenciaron los hechos de inmediato lo reportaron a los cuerpos de emergencia a través del 911, ya que al ver la magnitud de los hechos causo asombro y medio, y creer que la mujer se habría fracturado, pues al impactarse quedó inmóvil, minutos después del reporte arribaron los paramédicos de una empresa privada.

Del fuerte impacto la mujer sufrió graves lesiones, no pudo levantarse por sus medios, sino hasta que llegaron los paramédicos que la auxiliaron levantarse en una camilla, la subieron en la ambulancia y la trasladaron aun hospital para que reciba atención médica.

La mujer recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladada para su valoración médica
La mujer recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladada para su valoración médica / Especial

Según testigos, era una tarde normal donde los automovilistas y motociclistas se desplazaban al parecer sin prisa, sin embargo, en un cerrar y abrir de ojos la joven motociclista salió disparado de su caballo de dos ruedas y se estampó contra un árbol del camellón central de la avenida.

Al impactarse contra el árbol la joven motociclista literal perdió el conocimiento, presentaba severas lesiones en el cuerpo, los socorristas luego de revisarla y valorarse la levantaron en una camilla.

En la escena se presentaron las autoridades de Tránsito Municipal para levantar los peritajes correspondientes, mientras que otros dirigían el tráfico al ser una avenida de alta circulación.

La motocicleta con placas de circulación 53T1C6 de color negra habría quedado tirada sobre la acera, mientras que la joven voló debido al impacto que sufrió al pasar sobre el bache.

Los autos sufrieron daños importantes y los ocupantes fueron atendidos por paramédicos.

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En la zona del accidente, testigos comentaron que luego de las lluvias empezaron a nacer los baches en toda la ciudad y que ahora representan un peligro para los automovilistas y motociclistas.

Hasta el momento se desconoce la identidad y los grados de lesiones de la mujer, sin embargo, debido a los golpes y lesiones visibles provocaron dejarla inactiva, la motociclista iba solo en su caballo.

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