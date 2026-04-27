Motociclista termina con posible fractura craneoncefalica por choque con una combi en Felipe Carrillo Pto

Con una posible fractura craneoncefalica resultó un motociclista que circulaba a una velocidad inmoderada y que no pudo frenar cuando una combi de pasaje de José Maria Morelos intento cruzar la calle y terminó provocando el accidente.

El lesionado luego de recibir los primeros auxilios fue trasladado al hospital general para su atención médica. Los ochos se registraron en la calle 66 por 77 de la colonia Leona Vicario cuando se reportó un accidente donde había resultado lesionado una persona.

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Los primeros en hacer acto de presencia fueron los elementos de la dirección de tránsito municipal Quienes se encargaron de realizar los trabajos pertinentes para el deslinde de responsabilidades.

Más tarde arriba al lugar una ambulancia de la Cruz Roja delegación Felipe Garrido Puerto cuyos paramédicos se hicieron cargo de brindarle los primeros auxilios para luego ser trasladado al hospital general de esta ciudad al lesionado y proceder a ser atendido por médicos del dicho nosocomio.

De acuerdo a los primeros informes se pudo conocer que la unidad de pasaje perteneciente al municipio de José María Morelos circulaba sobre la calle 77 de oriente A Poniente y al tratar de cruzar la calle 66 aparentemente sin la debida precaución provocó que sea colisionado en su vértice frontal derecho por una motocicleta que circulaba de norte a sur sobre la calle 66 a una velocidad extrema y cuyo conductor no alcanzó frenar y terminó estrellándose en contra de la unidad de pasaje en la que abordo iba casi una decena de pasajeros quiénes resultaron ilesos.