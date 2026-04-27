Responsables de talar siete maculís en Cholul enfrentarían una multa por más de 2 mdp

La tala de siete árboles de maculís en Cholul para obras de construcción se encuentra bajo investigación, pues los responsables podrían enfrentar una millonaria multa, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

Durante su confetencia matutina semanal, la Alcaldesa dio a conocer que el Ayuntamiento de Mérida no permitirá este tipo de acciones que afecten al patriomonio natural, lo cual ha generado gran indignación entre los vecinos de Cholul.

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Compartió que los responsables podrían enfrentar una multa por 25 mil UMAs, lo cual se traduce a 2 millones 935 mil 750 pesos.

También serían obligados a restaurar el daño ambiental, plantando árboles de maculís con características similares a los que fueron talados.

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Fue el pasado viernes cuando se viralizó la grave deforestación de árboles en Cholul por la construcción de una gasolinera, además de que fue destruida la ciclovía y se dañaron predios colindantes.

Al respecto, autoridades procedieron con la clausura de las obras, así como la maquinaria involucrada, mientras avanzan las investigaciones para aplicar las multas correspondientes.