Bodega abandonada se incendia en la SM 98 de Cancún

Bodega abandonada qué almacenaba muebles y maderas sobre la av. Prolongación Tulum se incendia provocando pánico en la Sm 89. Fue alrededor de las 8am cuando de acuerdo con vecinos de la Mz1 donde se ubica dicha bodega comenzaron a percibir olor a quemado y posteriormente vieron humo salir de las ventanas y huecos del techo de la bodega.

La situación escaló hasta que una densa columna de humo negro comenzó a salir de la bodega y al ver la gravedad del incendio salieron de sus casas.

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Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando de alertó al Heroico Cuerpo de Bomberos, por lo que acudieron inmediatamente al reporte en el inmueble mencionado sobre la av. Prolongación Tulum.

Vecinos mencionan que ya son hasta 3 veces las ocasiones anteriores en las que esta bodega se incendia y pese a que se ha clausurado y tapeado los accesos, Vecinos mencionan que siguen ingresando personas en situación de calle o acumuladores.

De igual manera hasta este punto se movilizaron cuerpos de emergencia como la Policía, Tránsito municipal y el ERUM, quienes solicitaron a las personas alejarse de la zona para que Bomberos puedan trabajar y también evitar incidentes.

Hasta el momento de la redacción presente información, autoridades no han logrado determinar las causas del incendio, ni se han reportado heridos.

Siendo mediodía las maniobras del H. Cuerpo de bomberos continúan en el área y la circulación en ambas direcciones de la Av. Prolongación Tulum entre las Av. Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero y la Diagonal Tulum.