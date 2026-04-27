Trabajador de mantenimiento fallece repentinamente en Tulum

Un trabajador de mantenimiento falleció de manera repentina la mañana de este lunes cuando se dirigía a su centro laboral en la zona costera del municipio, presuntamente a causa de un paro cardíaco, de acuerdo con los primeros reportes.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Cobá, a escasos metros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, donde la unidad de transporte de personal en la que viajaba detuvo su marcha tras percatarse de que el hombre había perdido el conocimiento.

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De acuerdo con testimonios de sus compañeros, el trabajador, de aproximadamente 42 años de edad y originario del estado de Tabasco, comenzó a sentirse mal durante el trayecto hacia el hotel donde laboraba, identificado como “Luun Zama”. Minutos después dejó de responder, lo que generó la movilización inmediata de quienes viajaban con él.

Ante la emergencia, se realizó el llamado al número 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de una empresa privada, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La situación activó los protocolos correspondientes, acordonándose la zona mientras se daba parte a las autoridades ministeriales.