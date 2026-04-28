Buscan a madre y bebé desaparecidas desde marzo en Bacalar

Tras más de un mes sin conocerse su paradero, María Adelaida Ju Caamal, de 31 años, y la menor Andrea Alexia Uc Ku, de 11 meses, permanecen desaparecidas luego de haber sido vistas por última vez el 12 de marzo de 2026 en la comunidad de Los Divorciados, en el municipio de Bacalar, por lo que la Fiscalía General del Estado activó las fichas de búsqueda correspondientes para su localización.

La denuncia por la desaparición de ambas personas fue presentada ante las autoridades el 27 de abril de 2026, derivando en la emisión de los protocolos correspondientes de localización para obtener información que permita dar con su paradero.

Noticia Destacada Hallan muerto a desaparecido en Holbox

De manera preliminar se indicó que las dos personas desaparecidas serían madre e hija; sin embargo, dicha relación no fue confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado, María Adelaida Ju Caamal es de nacionalidad mexicana, tiene tez morena clara, complexión robusta, cabello lacio color negro y ojos oscuros. Su peso aproximado es de 70 kilogramos.

Como seña particular, las autoridades detallaron que la mujer presenta una cicatriz de cesárea en forma oblicua realizada aproximadamente hace un año.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo mallón color chocolate y una blusa color rosado, según la información contenida en el reporte oficial difundido para apoyar en su localización.

En el caso de la menor Andrea Alexia Uc Ku, la ficha de búsqueda refiere que tiene 11 meses de edad y es de nacionalidad mexicana. La autoridad señala que la menor es de tez morena clara y cabello lacio color negro.

Noticia Destacada Colectivos y autoridades inician operativo de búsqueda de desaparecidos en Carrillo Puerto y Bacalar

Respecto a otros datos físicos de la menor, como complexión, estatura, peso y color de ojos, la información permanece sin especificar dentro de la ficha oficial emitida por las autoridades ministeriales.

Asimismo, la Fiscalía indicó que la menor no cuenta con señas particulares registradas y hasta el momento también se desconoce la vestimenta que portaba el día en que fue vista por última vez en la comunidad de Los Divorciados.

Tras la denuncia interpuesta el 27 de abril, la Fiscalía General del Estado difundió las cédulas de búsqueda correspondientes con el objetivo de solicitar apoyo ciudadano y recabar información que contribuya a la ubicación de ambas personas desaparecidas.