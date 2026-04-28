Sargazo cubre más de un kilómetro de costa en Playa del Carmen

Más de un kilómetro de costa en Playa del Carmen está tapizada de sargazo, el poco personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) son insuficientes para los trabajos de recolección y retiro de las algas, aunado a la erosión de los arenales que sigue avanzando, turisteros piden a las autoridades redoblar esfuerzos para recuperar los arenales.

"Es increíble lo que estamos viviendo en este llamado paraíso, Playa del Carmen se está quedando sin arenales, algunos turistas que bajan a tomar el sol descansan sobre los pedazos de arenales que existen, pese a ello, las autoridades gubernamentales omiten darle prioridad para su rescate", comentó el buzo, Jeremías Torres.

Noticia Destacada Sargazo y erosión golpean playas de Playa del Carmen; denuncian abandono

El turismo extranjero sale de su país de vacaciones para descansar en destinos limpios y seguros, y este destino vacacional se está saliendo de los estándares internacionales, ha perdido la certificación de sus playas, refirió.

"Tengo 20 años de residencia en esta ciudad, en ese entonces las playas tenían una amplitud de hasta 30 metros, cálidas arenas y las aguas del mar color turquesa del que disfrutábamos todos, el turista extranjero regresaba a su país lleno de emociones, hoy es lo contrario, no solo estamos perdiendo playas, sino el colapso económico porque el turismo de alto poder adquisitivo dejó de llegar, relató José Domínguez López", prestador de servicios turísticos acuáticos.

"Playa del Carmen está siendo golpeado por el sargazo, la erosión de los arenales y de paso la inseguridad, a pesar de estos factores que están afectando la economía de todos, las autoridades municipales no han mostrado interés por reforzar las estrategias de recuperación de los arenales y combate delictivo", refirió Domínguez López.