Cae mujer con decenas de dosis de presunta droga en Holbox

En un despliegue de fuerzas federales y estatales culminó en la captura de una presunta vendedora de droga, Soledad “N” fue interceptada por autoridades de los tres niveles de gobierno cuando manipulaba un cargamento de narcóticos listos para su distribución.

El operativo se registró sobre la calle Paseo Kuka, en el cruce con las calles Palomino y Tiburón Ballena. En ese punto, efectivos del Grupo Centurión, apoyados por la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, detectaron a la mujer en una actitud sospechosa mientras revisaba diversas bolsas de plástico.

Noticia Destacada Cae distribuidor de drogas durante un operativo en Holbox

Al notar la presencia de las unidades, la mujer intentó ocultar el material, lo que derivó en una revisión inmediata por parte de los uniformados.

Tras la inspección, los agentes confirmaron que Soledad “N” transportaba una cantidad considerable de estupefacientes ocultos en un bolso negro. El inventario de lo decomisado incluye:

• 60 bolsitas tipo ziploc con hierba seca, presuntamente marihuana.

• Un teléfono celular, presuntamente utilizado para coordinar las ventas.

• Efectivo en moneda nacional.

Noticia Destacada Fuerte operativo de seguridad en acceso a Isla Holbox; revisan equipaje de turistas en Chiquilá

La detenida fue trasladada de inmediato fuera de la isla para ser presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo. Será en las próximas horas cuando el Ministerio Público determine su situación jurídica y se integre la carpeta de investigación por delitos contra la salud.

Este arresto forma parte de los operativos interinstitucionales que buscan frenar el tráfico de sustancias en los principales destinos turísticos del estado.