Localizan con vida a Sem Olayo Lira tras desaparecer en Bacalar

Fue localizado con vida Sem Olayo Lira, ciudadano originario de Puebla reportado como desaparecido en Bacalar, Quintana Roo, luego de casi dos días sin información sobre su paradero, hecho que fue confirmado por su pareja Mariana a través de redes sociales.

Mediante un mensaje difundido en plataformas digitales, la joven informó que el hombre ya se encontraba a salvo, lo que puso fin a la incertidumbre generada desde su desaparición.

En la publicación señaló que Sem estaba nuevamente con ellos y en buen estado, además de agradecer a quienes compartieron la información y a la Fiscalía por la intervención realizada durante la búsqueda.

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La desaparición se registró el pasado 23 de abril en la comunidad de Buenavista, donde el hombre se encontraba en una vivienda.

De acuerdo con el testimonio previamente difundido por su pareja, ambos mantenían una llamada telefónica al momento de los hechos, cuando el comportamiento de Sem cambió de manera repentina al mostrar señales de preocupación.

Durante la comunicación, el hombre habría reaccionado ante la presencia de una persona desconocida, al pronunciar en varias ocasiones la expresión “¿quién?, ¿quién?”, lo que evidenciaba una situación inusual.

Posteriormente, en un tono más bajo, indicó que alguien había ingresado al domicilio y que no podía continuar hablando, tras lo cual la llamada se interrumpió sin que se volviera a tener contacto inmediato.

Horas después, vecinos del área alertaron que la puerta de la vivienda permanecía abierta, lo que motivó la revisión del inmueble por parte de familiares.

En el interior se encontraron diversos objetos fuera de lugar, signos de desorden y uno de los tenis que presuntamente utilizaba el día de su desaparición, lo que incrementó la preocupación sobre lo ocurrido.

De manera adicional, testigos reportaron que una camioneta de color blanco salió a alta velocidad del sitio, lo que reforzó la hipótesis inicial de una posible privación ilegal de la libertad.

Estos elementos fueron considerados en la difusión del caso a través de redes sociales, donde se solicitó apoyo para su localización.

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Tras la circulación de la información y las acciones de búsqueda realizadas durante las horas posteriores, finalmente se confirmó que Sem Olayo Lira fue encontrado con vida.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado ni sobre su estado específico al momento del hallazgo.

Tampoco se ha precisado si el hombre regresó por sus propios medios o si fue ubicado mediante algún operativo, por lo que se espera que las autoridades correspondientes proporcionen información adicional conforme avancen las investigaciones relacionadas con este caso.