Senado vs Maru Campos: Morena acusa “ilegalidad” por ausencia; oposición descarta sanciones

La inasistencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a la reunión convocada por comisiones del Senado generó un nuevo enfrentamiento político entre oficialismo y oposición.

El encuentro tenía como objetivo abordar la presunta presencia de agentes extranjeros en operativos dentro del estado, un tema que ha escalado en la agenda nacional.

Desde Morena, el coordinador en el Senado, Ignacio Mier Velazco, calificó la decisión de la mandataria como una “ilegalidad” y advirtió que podría representar un problema institucional para la entidad.

El legislador señaló que el caso será analizado a partir del oficio enviado por la gobernadora para determinar si existen elementos que justifiquen acciones posteriores, incluida la posibilidad de un juicio político.

¿Por qué Maru Campos no acudió al Senado?

La gobernadora optó por no asistir al encuentro argumentando, previamente, la necesidad de no interferir en investigaciones en curso relacionadas con el caso. Su ausencia fue notificada mediante un documento oficial, el cual será revisado por los legisladores antes de definir una postura formal.

El tema central gira en torno a la supuesta participación de agentes extranjeros en territorio mexicano, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades locales y federales.

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¿Existe obligación legal de asistir al Senado?

Desde la oposición, la interpretación es distinta. El coordinador del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que la gobernadora no estaba obligada a presentarse, ya que la convocatoria no tenía carácter legal vinculante, sino que se trataba de una invitación.

En la misma línea, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que el Senado no cuenta con facultades constitucionales para citar a comparecer a gobernadores, por lo que consideró que no puede hablarse de una falta legal.

🔴 Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV), presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), aclaró que no habrá sanciones para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras su inasistencia, dejando el conflicto en el ámbito estrictamente político.



Sobre la supuesta… pic.twitter.com/dHM3KkOG5R — Gremio 51 (@gremio_51) April 28, 2026

¿Qué sigue en el conflicto político?

Mientras Morena analiza posibles acciones, la oposición advierte que el caso no debe convertirse en un instrumento de confrontación política. Legisladores han llamado a evitar un uso mediático del tema y a centrar los esfuerzos en esclarecer los hechos relacionados con la presencia de agentes extranjeros.

El debate continúa abierto y refleja tensiones entre niveles de gobierno, en un contexto donde la seguridad y la soberanía se mantienen como temas prioritarios en la agenda pública.

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