SEP: ¿Habrá clases en Yucatán este jueves 30 de abril?

En medio de dudas entre padres de familia y estudiantes, surge la pregunta sobre si habrá clases en Yucatán este jueves 30 de abril, fecha en la que se celebra el Día del Niño en México.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente al ciclo escolar vigente, el 30 de abril no está marcado como día de suspensión oficial de labores escolares, por lo que sí habrá clases con normalidad en las escuelas de nivel básico en Yucatán y el resto del país.

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Sin embargo, es común que en muchos planteles educativos se realicen actividades recreativas, festivales o convivios dentro del horario escolar para conmemorar el Día del Niño, por lo que la dinámica habitual de clases puede modificarse.

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Autoridades educativas recomiendan a madres y padres de familia estar atentos a los avisos internos de cada escuela, ya que algunas podrían ajustar horarios o solicitar materiales específicos para las celebraciones.