Baja ocupación causa despidos y “días solidarios" en hoteles de la Riviera Maya

Los hoteles de la Riviera Maya continúan despidiendo a sus trabajadores y otros que les están dando días solidarios de hasta 15 días, esto luego de reportarse el descenso en la ocupación hotelera. El escenario es crítico, hay temor entre la gente que trabaja en hoteles, dijo José Cruz Mendoza, empleado de la industria sin chimeneas.

Por su parte, Olga María Álvarez, ahora desempleada, comentó que al ser de nuevo ingreso causó baja, y los que tienen más tiempo en el hotel, les están dando días solidarios, es decir, descanso sin goce de sueldo.

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Los obreros de los hoteles están temerosos de que si son despedidos o entran en la fase de días solidarios, descanso obligatorio sin goce de sueldo porque cayó la ocupación, relató María Álvarez.

Por su parte, Rodrigo Velazco, ex empleado hotelero, reveló que otros centros de hospedaje están aprovechando este período de baja temporada de turismo para despedir a sus trabajadores con antigüedades de dos a cuatro años, las empresas no quieren que los trabajadores tengan antigüedad a fin de pagar menores cantidades en liquidaciones.

"Me regresaré a mi estado de origen, a fin de no pagar renta y evitar otros gastos, aquí sin dinero no comes, es muy complicado", dijo Rodrigo Velazco.

En tanto que José Cruz Mendoza, relató que sus días están contados donde trabaja, "ya fue anticipado que el último de abril causa baja, pero buscaré opciones para sobrevivir porque tengo a una familia que mantener, no me voy a rendir", señaló.

Mientras que Olga María, dijo que esta preparando poner en venta algunos artículos que no utiliza, y que ha decidido entrarle al emprendimiento, no puedo quedarme de brazos cruzados, y tampoco voy a esperar que el gobierno me apoye, estoy acostumbrada a trabajar desde muy joven, relató.

Hay algunas empresas que ofertan vacantes pero son salarios de hambre, con 300 pesos al día no vives en esta ciudad porque todo es muy caro, y más cuando hay hijos en la escuela aumentan los gastos, comentó la señora.

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Según el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), en México para 2026, un hogar de clase media debe percibir en promedio cerca de 22,300 a 23,500 pesos mensuales, aunque el rango varía desde los 10 mil hasta casi 50 mil pesos en zonas urbanas. La clase media consolidada suele ubicarse entre 30 y 40 mil pesos mensuales, mientras que la media-alta alcanza los 45 y 50 mil.

Sin embargo, el contador Augusto Santos, dijo que nadie percibe esos salarios, a menos que sean servidores públicos, ya que en el sector privado, los salarios son de hambre y por ello, mucha gente tiene dos trabajos para poder subsistir ante la escalada de la canasta básica.