Apagones en Yucatán hoy: ¿Qué hacer y dónde reportar fallas eléctricas?

En medio de las altas temperaturas que se registran en Yucatán, los apagones se han vuelto más frecuentes debido a la sobrecarga en la red eléctrica, provocada por el uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos para mitigar el calor.

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Esta situación ha generado afectaciones en distintos puntos del estado, por lo que es importante saber cómo actuar y dónde reportar las fallas.

¿Qué hacer durante un apagón?

Si te encuentras sin luz en casa o negocio, sigue estas recomendaciones básicas:

Verifica si el corte es general : revisa si tus vecinos también están sin servicio para descartar una falla interna.

: revisa si tus vecinos también están sin servicio para descartar una falla interna. Desconecta aparatos eléctricos : evita daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca la energía.

: evita daños por variaciones de voltaje cuando se restablezca la energía. Mantén cerrados refrigerador y congelador : así conservarás los alimentos por más tiempo.

: así conservarás los alimentos por más tiempo. Usa linternas en lugar de velas : reduces el riesgo de incendios.

: reduces el riesgo de incendios. Reporta la falla: esto ayuda a que las autoridades atiendan más rápido el problema.

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¿Por qué ocurren los apagones?

Durante la temporada de calor, el consumo eléctrico se incrementa de forma considerable, ya que hogares y negocios utilizan de manera simultánea sistemas de enfriamiento. Esta alta demanda puede saturar la red eléctrica, provocando interrupciones temporales en el suministro.

Además, las fallas también pueden estar relacionadas con infraestructura que requiere mantenimiento o modernización, lo que se vuelve más evidente cuando la red opera al límite de su capacidad. En algunos casos, las variaciones de voltaje o fallos en transformadores pueden desencadenar apagones en colonias completas.

Para reportes, consultas, aclaraciones, le atendemos en el #071, las 24 horas los 365 días del año pic.twitter.com/AxwufL8yz9 — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) July 18, 2018

Factores externos como lluvias, vientos fuertes o accidentes también pueden afectar el servicio, aunque en esta época del año el principal detonante suele ser el incremento en el consumo energético.

¿Dónde reportar apagones en Yucatán?

El servicio eléctrico en el estado está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cuenta con varias vías de atención:

Teléfono : 071 (disponible las 24 horas)

: 071 (disponible las 24 horas) App móvil : CFE Contigo

: CFE Contigo Sitio web : www.cfe.mx

: www.cfe.mx Redes sociales oficiales de la CFE

Al hacer tu reporte, ten a la mano tu número de servicio (lo encuentras en tu recibo de luz) para agilizar la atención.