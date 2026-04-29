Alexis Ayala quiere hacer un nuevo 'Solo para mujeres' con Aaron Mercury y Aldo de Nigris

Hace poco, Alexis Ayala causó sensación en redes sociales, después de que propuso un proyecto nuevo, pues mencionó que le gustaría hacer un show de “Solo para mujeres” el cual fue creado hace casi 30 años.

En esa ocasión, el actor no dudó en proponer a nuevos talentos como Aaron Mercury y Aldo de Nigris. Recordemos que, este show fue creado en 1999 por Sergio Mayer y Alexis Ayala, siendo en un momento un fenómeno total, pero se vio marcado por la muerte de Édgar Ponce en un accidente en 2005.

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Alexis Ayala propone una nueva versión de “Solo para mujeres”

El actor de telenovelas, no se descarta la posibilidad de traer de regreso el espectáculo, pero con personas como Aaron Mercury y Aldo de Nigris, esto dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

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“Lo hemos hablado. Nunca se sabe qué podamos hacer Sergio Mayer y yo con la gente que nos rodea, quietos nunca nos quedamos, ojalá que todo camine. Aldo de Nigris estaría muy bien, un Aarón Mercury también estaría muy bien (…) Todo siempre se acomoda y la prisa es mal consejera, ya veremos que sucede”

Recordemos que anteriormente, el show de “Solo para Mujeres” estaba conformado por actores como Jorge Salinas, Juan Carlos Casasola, Raúl Magaña, Édgar Ponce, Latin Lover, Charly López, Eduardo Rodríguez, Manuel Landeta y Sergio Mayer.

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