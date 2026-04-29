Exigen a CFE solución definitiva tras nuevo apagón en Sabancuy

El martes por la noche se registró un apagón más en Sabancuy, por lo que los pobladores piden que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cambie los cables viejos y coloquen más transformadores de energía, ya que en las últimas semanas los apagones los han afectado más seguido debido a las sobrecargas de energía eléctrica.

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El apagón se registró alrededor de las 19:00 horas en la colonia Banco de Piedra y hasta las 1:00 horas del miércoles el personal de CFE de Escárcega logró restablecer el servicio, por lo que cientos de pobladores estuvieron sin el servicio de energía eléctrica por varias horas.

Juan Vázquez Reyes, quien vive en la colonia Banco de Piedra, dijo que el problema de los apagones tiene muchos años debido a que hay muchos cables viejos y se revientan, y de igual manera a que hacen falta más transformadores de energía eléctrica para que no haya sobrecargas y se caigan las cuchillas.

Subrayó que se le ha pedido a CFE que mejoren el servicio, ya que cada vez hay más usuarios y en temporada de calor usan más los aires acondicionados y hay sobrecargas de energía eléctrica y por eso hay apagones, y en temporada de lluvias los fuertes vientos revientan los cables, por lo que en todo el año los apagones los perjudican.

Señaló que en los últimos días las temperaturas han estado altas y, al estar sin el servicio de energía eléctrica, es complicado dormir ya que hay mucho calor, por lo que quieren un servicio estable para que no estén con la incertidumbre de que en cualquier momento hay un apagón.

Por su parte, Miguel Peralta Ramírez, quien vive en la colonia Banco de Piedra, dijo que los apagones les dañan sus aparatos eléctricos, por lo que se quiere que CFE mejore el servicio para que no haya tantos apagones en el poblado, ya que es un problema que tiene muchos años y no le dan una solución.

Señaló que el servicio de energía eléctrica es primordial en todos los hogares y es complicado vivir con la incertidumbre de que en cualquier momento se va a ir la luz, por lo que insisten en que mejoren el servicio para que no haya apagones tan seguidos.

Comentó que Sabancuy ha crecido mucho y hace falta una oficina de CFE y una cuadrilla permanente para apoyar cuando hay algún apagón, por lo que esperan que tomen cartas en el asunto y que no pasen más años sin que se haga nada para solucionar el problema de los apagones.

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JGH