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Despliegan operativo en mercado de Felipe Carrillo Puerto por reporte de personas armadas

Un reporte sobre la presencia de dos personas que presuntamente portaban armas movilizó a varias patrullas al mercado municipal Benito Juárez.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

28 de ago de 2026

1 min

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Despliegan operativo en mercado de Felipe Carrillo Puerto por reporte de personas armadas
Despliegan operativo en mercado de Felipe Carrillo Puerto por reporte de personas armadas / Justino Xiu Chan

Luego del reporte de la presencia en el mercado municipal de dos personas que presuntamente iban armados, vino a implementarse un operativo relámpago para la captura de estos sujetos, quienes pudieron burlar el cerco policíaco.

Los hechos se registraron cerca de las 10 horas, en el mercado municipal Benito Juárez, ubicado en la Avenida Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, fue captado por cámaras de Seguridad del Centro de Comando y Control de la Secretaria de Seguridad y Ciudadanía de dos personas sospechosas que vestían ropa color negro y con actitud sospechosa además del reporte que pusieran estar armados se activo la alerta para ello se tuvo que movilizar varias patrullas policiales.

La llegada de los agentes quienes portaban armas de grueso calibre y chalecos antibalas ingresaron al mercado municipal para la revisión de las instalaciones de la central de abasto. Tras la revisión de toso los rincones del mercado municipal, los agentes policíacos no pudieron localizar a los dos individuos, quienes tal parece burlaron el cerco policíaco.

Ante esta situación los agentes abordaron nuevamente las unidades para retirarse del lugar y continuar con sus actividades cotidianas.

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