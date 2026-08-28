Corrida de Seyé seguirá sin instrumentos lesivos

Las corridas de toros programadas para mañana 29 y el domingo 30 de agosto, como parte de la fiesta tradicional en honor a San Bartolomé Apóstol, se mantienen en el calendario de actividades, aunque deberán realizarse con modificaciones derivadas de una resolución judicial.

La determinación se produjo luego del recurso de amparo promovido por las organizaciones Animal Héroes y PETA Latino contra el uso de instrumentos considerados de maltrato durante las corridas. El juez de distrito del Juzgado Quinto en el Estado de Yucatán, Julio Guillermo Artiachi Vázquez, otorgó una resolución favorable a las agrupaciones animalistas.

Animal Héroes informó el pasado miércoles, mediante sus redes sociales, que obtuvo una resolución para suspender el uso de herramientas de tortura durante las corridas anunciadas en Seyé. De acuerdo con el documento, la medida también contempla los festejos taurinos de los días 25, 29 y 30 de agosto, y prohíbe el empleo de espadas, estoques, banderillas, rejones, puyas o instrumentos equivalentes.

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Ante esta situación, el comité organizador y autoridades municipales confirmaron que la agenda taurina continuará, pero deberá ajustarse a las disposiciones establecidas en la resolución judicial.

El Ayuntamiento de Seyé emitió un comunicado en el que aclaró que las corridas previstas para los días 29 y 30 de agosto no están suspendidas, por lo que podrán llevarse a cabo conforme al programa y respetando las condiciones determinadas por la autoridad judicial.

“Esta autoridad reconoce que la tradición no está peleada con la ética ni con el respeto a la vida”, se- ñaló el ayuntamiento, al informar que tanto el Juez de Plaza como los organizadores fueron notificados de que los eventos deberán garantizar cero maltratos y proteger la integridad de los animales.

La resolución generó opiniones encontradas entre habitantes de la comunidad y personas que acostumbran acudir a estas dinámicas durante las fiestas patronales. Vecinos señalaron que los festejos taurinos forman parte de las tradiciones de Seyé y también representan una actividad que favorece al comercio local.

Explicaron que durante los días de feria se incrementa la afluencia de visitantes, situación que beneficia a vendedores de alimentos, productos y diversos insumos, por lo que esperan que las actividades programadas continúen con normalidad dentro de las disposiciones establecidas.

Mientras tanto, trabajadores municipales mantienen labores de limpieza y acondicionamiento del coso taurino después de cada jornada. Las cuadrillas se encargan de retirar residuos, barrer las áreas comunes y revisar la estructura de madera para mantener el espacio en condiciones adecuadas para recibir al público durante las siguientes fechas.

De esta manera, las actividades taurinas de la fiesta patronal continuarán en Seyé, aunque bajo las restricciones establecidas en la resolución judicial, particularmente respecto al uso de instrumentos durante las corridas.