IMCO revela cuáles son las carreras mejor pagadas en México y cuántos profesionistas trabajan en lo que estudiaron

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó la edición 2026 de Compara Carreras, una herramienta que analiza las condiciones laborales de casi 80 licenciaturas en México y permite comparar ingresos, formalidad, desempleo y, por primera vez, el nivel de vinculación entre los estudios y el trabajo desempeñado.

El estudio muestra que cursar educación superior continúa representando una ventaja económica. En promedio, los profesionistas ganan 74 por ciento más que quienes concluyeron únicamente el bachillerato, mientras que la informalidad entre quienes tienen licenciatura se ubica en 26 por ciento, frente a 49 por ciento entre quienes llegaron hasta ese nivel medio superior.

¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en México en 2026?

El IMCO identificó a Matemáticas, Medicina general y Finanzas entre las carreras con mayores ingresos promedio mensuales.

De acuerdo con la gráfica incluida en el estudio, Matemáticas registra un ingreso promedio de 29 mil 887 pesos mensuales, seguida por Medicina, con 27 mil 823 pesos, y Finanzas, con 27 mil 290 pesos.

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También aparecen Arquitectura, con 26 mil 322 pesos; Ciencias Políticas, con 26 mil 95 pesos, y Electrónica y Mecánica, con 25 mil 953 pesos.

En el extremo contrario, Diseño curricular y pedagogía, Orientación e intervención educativa, y Trabajo y atención social se encuentran entre las de menores ingresos. La diferencia entre las carreras mejor y peor pagadas se acerca a 14 mil pesos mensuales.

Ingreso de los profesionistas creció 10% desde 2020

Entre 2020 y 2025, el ingreso promedio real de los profesionistas aumentó 10 por ciento, según datos del IMCO.

Carreras como Ciencias Políticas e Industria de la Alimentación acumularon incrementos reales superiores a 20 por ciento durante ese periodo.

Sin embargo, no todas las licenciaturas mejoraron. Formación docente en secundaria, Ciencias de la educación y Producción agrícola y ganadera registraron ingresos menores que en 2020.

El informe también advierte que, aunque disminuyó el desempleo en la mayoría de las carreras, el empleo informal creció más rápido que el formal y la tasa de informalidad aumentó de 22 a 24 por ciento entre 2020 y 2025.

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🎓En México cada vez más personas cuentan con licenciatura o posgrado. Desde 2020, la proporción pasó de 14.6% a 17%.



En ese periodo, el ingreso real -descontando la inflación- creció 10%, pero el cambio varía según la carrera:… pic.twitter.com/h6VfXLR39n — IMCO (@imcomx) August 26, 2026

Más de la mitad trabaja en algo distinto a lo que estudió

Uno de los datos centrales de Compara Carreras 2026 es que 54 por ciento de los profesionistas mexicanos trabaja fuera de su campo de estudio.

La proporción se mantiene entre distintos grupos de edad y entre hombres y mujeres, lo que indica que el fenómeno no se limita al primer empleo ni desaparece conforme aumenta la experiencia laboral.

Las carreras con mayor relación entre estudios y empleo son Medicina general, con 81 por ciento; Formación docente nivel primaria, con 77 por ciento; Enfermería general y obstetricia, con 75 por ciento; y Ciencias de la educación, también con 75 por ciento.

En contraste, solamente 8 por ciento de quienes estudiaron Planes generales de ciencias sociales trabaja en ocupaciones relacionadas directamente con su formación. En Comunicación y periodismo la proporción alcanza 21 por ciento y en Ciencias Políticas, 24 por ciento.

Aun así, el IMCO señala que los profesionistas que trabajan en un área distinta a la que estudiaron ganan 61 por ciento más que las personas con bachillerato y enfrentan menor informalidad.

Entre 2020 y 2025, el ingreso promedio real de los profesionistas aumentó 10 por ciento, según datos del IMCO / Especial

IMCO pide mejorar orientación vocacional y calidad educativa

El instituto considera que ampliar el acceso a la educación superior debe acompañarse de una mayor relación entre las decisiones educativas, las habilidades y las oportunidades laborales.

Entre sus propuestas está fortalecer la orientación vocacional desde el bachillerato, con información sobre carreras, costos y perspectivas laborales.

También plantea mayor transparencia sobre la calidad de las instituciones de educación superior mediante una plataforma nacional que publique evaluaciones y criterios de acreditación.

Para el IMCO, contar con información sobre ingresos, empleo y vinculación profesional puede ayudar a que más jóvenes tomen decisiones educativas acordes con un mercado laboral que cambia por la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

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