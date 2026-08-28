Muere Harald V de Noruega a los 89 años; Haakon VIII asume el trono

El rey Harald V de Noruega murió este viernes 28 de agosto a los 89 años en Oslo, después de permanecer hospitalizado desde el pasado 17 de agosto por complicaciones de salud.

La Casa Real noruega informó que el monarca falleció a las 06:35 horas locales en el Hospital del Reino de Oslo, donde había ingresado inicialmente por una anemia. Su estado se agravó después por una infección en la sangre.

Con su muerte, su hijo Haakon, de 53 años, asumió de forma automática como nuevo jefe de Estado y eligió el nombre de Haakon VIII para su reinado.

¿Quién fue Harald V de Noruega?

Harald V llegó al trono en 1991 y se mantuvo como monarca durante más de tres décadas.

Durante su reinado alcanzó altos niveles de respaldo entre la población noruega y fue considerado uno de los miembros más populares de la familia real.

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Tras conocerse su muerte, miles de personas acudieron a las inmediaciones del Palacio Real de Oslo para depositar flores y mensajes de despedida.

El Gobierno decretó un periodo de luto nacional que se mantendrá hasta después del funeral.

Haakon VIII asume como nuevo rey de Noruega

Haakon se convirtió de manera inmediata en rey y posteriormente se reunió con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

El nuevo monarca informó que utilizará el lema “Todo por Noruega”, el mismo que emplearon su padre, su abuelo y su bisabuelo.

Su esposa será conocida como reina Mette-Marit, mientras que su hija, Ingrid Alexandra, de 22 años, se convirtió en princesa heredera.

Durante la jornada se escucharon campanas en iglesias de todo el país y las Fuerzas Armadas realizaron salvas de 21 disparos como parte de los actos oficiales.

Haakon se convirtió de manera inmediata en rey y posteriormente se reunió con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario / AP

Noruega prepara funeral de Estado

El primer ministro Jonas Gahr Støre afirmó que el país se encuentra unido “en el duelo y la gratitud” y expresó su respaldo al nuevo rey.

Los preparativos para el funeral de Estado ya comenzaron, aunque todavía no se ha anunciado una fecha.

Está previsto que el féretro de Harald V sea trasladado en procesión desde el Palacio Real hasta la catedral de Oslo.

De acuerdo con la información disponible, su lugar de descanso definitivo será la cripta ubicada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus.

Stortinget har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald V har gått bort.

– Vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket «Alt for Norge», sier stortingspresident Masud Gharahkhani. pic.twitter.com/b0tkr6F2Kl — Stortinget (@Stortinget) August 28, 2026

Casas reales europeas envían condolencias

Las casas reales de España, Dinamarca y Suecia enviaron mensajes de pésame a la familia real noruega.

Los reyes Felipe VI y Letizia destacaron la trayectoria de Harald V y su dedicación al servicio de Noruega, mientras que los monarcas daneses ordenaron que las banderas ondearan a media asta.

Tras conocerse su muerte, miles de personas acudieron a las inmediaciones del Palacio Real de Oslo para depositar flores y mensajes de despedida / AP

Con la muerte de Harald V concluye uno de los reinados más prolongados de Europa y comienza una nueva etapa de la monarquía noruega bajo Haakon VIII.

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