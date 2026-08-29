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Motociclista termina hospitalizado en Playa del Carmen tras sufrir grave accidente contra camioneta

Un motociclista resultó gravemente lesionado al chocar contra una camioneta de transporte foráneo en la carretera 307, cerca de Puerto Aventuras; fue hospitalizado.

Por Redacción Por Esto!

29 de ago de 2026

1 min

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Grave accidente deja a motociclista hospitalizado en Playa del Carmen
Grave accidente deja a motociclista hospitalizado en Playa del Carmen

Un motociclista resultó con graves lesiones al impactarse contra una camioneta sobre la carretera federal 307, a la altura del hotel Hard Rock, cerca de Puerto Aventuras. Guardavidas de la zona hotelera le brindaron los primeros auxilios y, minutos después, fue trasladado de urgencia a un hospital en la ciudad de Playa del Carmen.

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Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 307. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que se estrellara de lleno contra la unidad de transporte.

En el sitio hicieron presencia paramédicos del cuerpo de Bomberos de Playa del Carmen, mientras que personal de la Secretaría de Protección Civil se encargó de estabilizar y trasladar al herido a un nosocomio para recibir atención médica especializada.

Según relataron testigos, el hombre viajaba a bordo de una motocicleta con placas de circulación 45-AW-7 y, al no extremar sus precauciones al conducir a alta velocidad, terminó colisionando contra una camioneta de transporte foráneo.

JGH