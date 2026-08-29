Automovilista presuntamente ignora señal de alto y deja a motociclista lesionada en Tulum

Una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta resultó con lesiones de consideración luego de verse involucrada en un accidente de tránsito con un automóvil, ocurrido en el cruce de las calles Beta Norte y Dos Poniente, en la zona centro de Tulum.

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El percance, que quedó registrado por las cámaras de videovigilancia cercanas, se produjo cuando ambas unidades coincidieron en la intersección. De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, un automóvil Nissan de color gris avanzaba de norte a sur sobre Beta Norte y, al llegar al cruce con Dos Poniente, su conductor presuntamente no respetó la señal de alto instalada en ese punto.

Al mismo tiempo, la motocicleta en la que se desplazaba la mujer circulaba de poniente a oriente sobre Dos Poniente. Ante la proximidad de ambas unidades, no habría existido tiempo ni distancia suficientes para evitar la colisión, por lo que la motocicleta terminó impactándose contra uno de los costados del automóvil.

A consecuencia del choque, la conductora de la motocicleta perdió el equilibrio y cayó sobre la vía pública, sufriendo diversas lesiones. Personas que se encontraban en las inmediaciones solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.

Paramédicos acudieron al sitio y, después de realizar una primera valoración, determinaron que la motociclista requería ser trasladada a un hospital para una revisión más detallada debido a las lesiones que presentaba. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni sobre la gravedad específica de las heridas.

El accidente también provocó afectaciones momentáneas a la circulación en esta zona del centro de Tulum, mientras se desarrollaban las labores de atención a la persona lesionada y se efectuaban las diligencias correspondientes.

Elementos de la autoridad vial tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron información sobre la posición y trayectoria de los vehículos para integrar el reporte del accidente. Será mediante el peritaje correspondiente como se determine la mecánica precisa del choque y la responsabilidad de los conductores involucrados.

La presunta omisión de la señal de alto por parte del automovilista forma parte de la información preliminar del caso, por lo que corresponderá a las autoridades establecer oficialmente las causas del percance una vez concluidas las diligencias.

JGH