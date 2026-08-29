Ataque de abejas en Villas del Sol deja cinco lesionados en Playa del Carmen

Un ataque de abejas se registró este sábado en un paraje del fraccionamiento Villas del Sol, luego de que vendedores ambulantes se instalaran en un predio verde para vender, donde cinco personas fueron atacadas y atendidas por paramédicos de la Secretaría de Protección Civil de Playa del Carmen.

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Los primeros reportes preliminares dieron a conocer que cinco personas, entre ellas una mujer y un niño, fueron atacadas por las abejas, cerca de una plaza comercial llamada Bodega Aurrera.

Testigos de la escena solicitaron el apoyo de las autoridades municipales a través del 911. Más tarde, se presentaron los paramédicos, quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios a las víctimas.

Elementos de la Secretaría de Protección Civil informaron que los vendedores ambulantes se instalaron en un área verde cerca de la plaza para vender sus productos; sin embargo, las abejas se alborotaron al sentirse amenazadas.

Luego de que cinco personas fueron atacadas, otras empezaron a prender fuego y hacer humo para tratar de ahuyentar a las abejas y protegerse de nuevos ataques.

Por su parte, las autoridades acordonaron la zona para evitar que la gente se acercara al panal. Asimismo, pidieron a los ambulantes retirarse del lugar para prevenir más picaduras.

JGH