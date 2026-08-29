Hallan a adulto mayor sin vida en el panteón de la Colosio en Playa del Carmen

Lo que inició como el reporte de un hombre que había caído sobre las tumbas terminó en una escena marcada por el silencio y la tristeza en el panteón de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen.

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De acuerdo con los reportes preliminares, un adulto mayor fue localizado inconsciente entre las lápidas en la colonia Luis Donaldo Colosio.

El reporte inicial señalaba que se habría golpeado una pierna, la cabeza y un brazo, además de presentar dificultades para respirar. Testigos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del 911.

Minutos después, paramédicos de la Secretaría de Protección Civil acudieron al sitio para atender a la persona lesionada; sin embargo, nada pudieron hacer. El hombre de la tercera edad fue declarado muerto entre las lápidas, mientras las autoridades tomaban conocimiento del hecho.

Testigos de la escena quedaron fríos al enterarse de este hecho, pues nadie sabe qué hacía la persona en el panteón, si había llegado para visitar a algún familiar sepultado o no. Hasta el momento, se desconoce su identidad.

Más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, se presentaron para tomar nota y reportaron lo ocurrido a las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo para que realizaran los peritajes y el levantamiento del cuerpo del hombre.

JGH