Gobierno de México presenta 10 acciones para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas

El Gobierno de México presentó una estrategia con 10 acciones para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, con énfasis en mejorar la información disponible, ampliar las capacidades institucionales y acelerar los procesos de localización e identificación.

Durante una presentación realizada en el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, expusieron los avances y las nuevas líneas de trabajo.

La titular de Gobernación señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca modificar los mecanismos de atención, capacitar al personal e incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer las labores de búsqueda.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la integración de un grupo de 10 especialistas nacionales y extranjeros en áreas como análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial, programación y aspectos jurídicos.

Plataforma de Identidad registra miles de coincidencias

Uno de los componentes centrales de la estrategia será el aprovechamiento de la Plataforma Única de Identidad, mediante la cual, desde la reforma de la Ley General en la materia de julio de 2025, se detectaron 40 mil 628 coincidencias correspondientes a personas reportadas como desaparecidas que registraron alguna actividad o trámite posterior a su desaparición.

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De ese universo, 6 mil 939 personas ya cuentan con reporte de localización, según los datos presentados por Gobernación.

A estos resultados se suman 3 mil 39 localizaciones concretadas durante los últimos dos meses mediante búsquedas generalizadas coordinadas con las entidades federativas.

La Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata también ha permitido localizar a 2 mil 572 personas durante los últimos seis meses, principalmente dentro de las primeras 48 horas posteriores al reporte.

Estas son las 10 acciones de la estrategia

La estrategia contempla garantizar que los reportes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tengan información completa, además de procurar que cada denuncia cuente con una carpeta de investigación.

También se plantea informar avances mediante la Plataforma Única de Identidad, fortalecer la ANBI y ampliar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones.

Otra medida será implementar un Plan Nacional de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República, para atender el rezago forense.

El Gobierno también busca prevenir el reclutamiento de jóvenes mediante plataformas digitales, ampliar las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mantener comunicación permanente con familiares y colectivos, y llevar jornadas de atención directamente a las entidades federativas.

CNB contará con más especialistas y tecnología

Como parte del fortalecimiento institucional, la CNB dispone actualmente de más de 400 especialistas dedicados a labores de búsqueda, incluidos perfiles jurídicos y forenses.

Las autoridades también señalaron que se cuenta con herramientas como drones y georradares para apoyar las labores en territorio.

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Se fortalece la Estrategia Nacional de Búsqueda con 10 acciones



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En materia de atención a familiares, Gobernación reportó 13 mil 300 reuniones y atenciones con familias y colectivos. Además, se prevé una ruta por los estados para acercar a las familias con fiscalías y comisiones locales de búsqueda y víctimas, así como para revisar perfiles genéticos y carpetas de investigación.

El Centro de Mando de la ANBI opera las 24 horas y concentra la participación de Segob, CNB, FGR, SSPC y Guardia Nacional, con el objetivo de activar de manera inmediata los protocolos ante un reporte.

Arturo Medina pidió a las autoridades estatales replicar estos mecanismos de coordinación y puestos de mando, al señalar que la respuesta oportuna es fundamental en los primeros momentos de una desaparición.

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