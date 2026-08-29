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DIF resguarda a cuatro menores hallados vendiendo en las calles de Playa del Carmen

El DIF resguardó a cuatro menores localizados vendiendo productos en calles de Playa del Carmen y activó protocolos para garantizar su atención, protección y seguimiento.

Por Redacción Por Esto!

29 de ago de 2026

1 min

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Rescatan a cuatro menores expuestos al trabajo infantil en Playa del Carmen
Rescatan a cuatro menores expuestos al trabajo infantil en Playa del Carmen

Cuatro menores de edad fueron detectados en la vía pública vendiendo productos como si fueran adultos en la zona turística de Playa del Carmen. Personal del sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF) asumió el resguardo de las infancias mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

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El presidente del DIF, Eduardo Asencio, informó que la detección ocurrió durante un operativo coordinado para prevenir y erradicar el trabajo infantil y frenar cualquier vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la activista Natalia Guzmán señaló que el gobierno municipal debe fomentar capacitaciones y talleres productivos para las madres de estos pequeños, con el objetivo de impulsar proyectos de emprendimiento que les permitan ofrecerles cuidado y educación a sus hijos. Criticó además que los excesivos trámites burocráticos empujan a las familias a comerciar en la informalidad y exponer a los niños a riesgos en las calles en un contexto de creciente inseguridad.

En tanto, el comerciante Hermenegildo Morales opinó que gran parte de quienes emplean a sus hijos en la venta ambulante son familias indígenas provenientes de Chiapas, Tabasco y Campeche, quienes migran a la Riviera Maya en busca de oportunidades económicas pero terminan poniendo en peligro a sus familias.

El director del organismo reiteró que el DIF Playa del Carmen mantendrá operativos permanentes de inspección en la Quinta Avenida y otros sectores clave de la ciudad para salvaguardar el interés superior de la niñez y brindar atención integral a menores en situación de vulnerabilidad.

JGH

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