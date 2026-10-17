Ameba comecerebros tiene una letalidad superior al 97%, advierte Salud de Yucatán

La infección cerebral causada por Naegleria fowleri tiene una letalidad superior a 97%, pero continúa siendo extremadamente rara, advirtió el secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa, después del caso mortal registrado en Mérida.

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La enfermedad, conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, ocurre cuando agua contaminada con el microorganismo entra por la nariz y alcanza el cerebro.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirma que más de 97% de las personas que desarrollan esta infección mueren, aunque los casos son excepcionales.

Alcocer señaló que en México se han registrado alrededor de 40 casos en varias décadas, mientras una revisión reciente de los boletines epidemiológicos federales ubica 17 casos confirmados desde el 2015, incluido el registrado este año en Yucatán.

No todos los positivos son comecerebros

El señalamiento cobra relevancia después de que autoridades sanitarias detectaron organismos del género Naegleria en seis de nueve lagos artificiales revisados en Mérida.

Sin embargo, la presencia del género no significa automáticamente que en todos los sitios exista Naegleria fowleri, especie asociada con la infección cerebral.

Los especialistas han insistido en que cada muestra requiere análisis específicos para determinar qué especie está presente.

La vigilancia se intensificó después de la muerte de un hombre que tuvo contacto con el lago artificial de Plaza La Isla, donde sí se confirmó el caso asociado con N. fowleri. Posteriormente fueron analizados otros cuerpos de agua y se restringió el contacto directo en los que dieron positivo al género Naegleria.

Alcocer Gamboa insistió en que la infección no se transmite entre personas y tampoco se adquiere simplemente por beber agua.

El riesgo ocurre cuando agua contaminada entra por las fosas nasales, principalmente durante inmersiones, clavados o actividades en las que el líquido penetra con fuerza. La ameba puede desplazarse desde la nariz hasta el cerebro y provocar inflamación severa del tejido cerebral.

De acuerdo con el CDC, los primeros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. Conforme avanza la enfermedad pueden aparecer rigidez de cuello, confusión, pérdida de equilibrio, convulsiones, alucinaciones y coma.

La evolución suele ser rápida

El organismo estadounidense señala que la muerte puede ocurrir entre uno y 18 días después del inicio de los síntomas, aunque el desenlace suele producirse alrededor de cinco días después de que éstos comienzan.

Después del caso registrado en Plaza La Isla, las autoridades sanitarias dieron seguimiento a más de 360 personas que habían tenido contacto con el mismo cuerpo de agua.

Hasta el momento no se han identificado nuevos casos relacionados con ese episodio y las personas bajo vigilancia fueron dadas de alta después de concluir el seguimiento.

Paralelamente, las autoridades extendieron el muestreo a otros nueve lagos artificiales y mantienen restricciones en seis de ellos para evitar inmersiones o contacto directo con el agua en los sitios positivos.

La principal recomendación sigue siendo evitar nadar o sumergirse en cuerpos de agua que no cuenten con controles sanitarios, particularmente si existe posibilidad de que el líquido entre por la nariz.

JGH