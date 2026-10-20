Alumnos del Cetis 19 reclaman falta de mantenimiento y transparencia en las cuotas

Alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Número 19 (Cetis 19), en Ticul, formalizaron una queja colectiva ante las autoridades educativas para exigir una revisión urgente e imparcial de la infraestructura del plantel, transparencia en el cobro de cuotas escolares y el cese de presuntas intimidaciones por parte de personal docente y directivo.

En su pliego petitorio, los estudiantes denunciaron diversas deficiencias que, aseguran, afectan el desarrollo de las actividades escolares diarias. Entre las principales irregularidades señalaron puertas dañadas, conectores eléctricos defectuosos, falta de mantenimiento en los sistemas de climatización y ventiladores en malas condiciones, algunos de ellos fuera de servicio.

La comunidad estudiantil también manifestó su inconformidad por la falta de empatía y de indicaciones claras durante las jornadas de lluvias intensas. Según expusieron, el traslado de alumnos desde comunidades y zonas distantes bajo condiciones meteorológicas adversas representa un riesgo para su seguridad, e incluso señalaron que se han registrado percances viales.

Noticia Destacada Dos de cada tres pesos del presupuesto electoral del 2027 en Yucatán se concentrarían en partidos, candidaturas y remuneraciones

Otro de los principales reclamos está relacionado con la transparencia financiera del plantel. Los inconformes solicitaron que se especifique cuáles pagos son obligatorios y cuáles corresponden a aportaciones voluntarias, además de que se justifiquen los cobros por concepto de prácticas escolares.

De acuerdo con los estudiantes, la cuota semestral asciende a mil 600 pesos, mientras que el pago por prácticas escolares aumentó de 600 a 850 pesos. Por ello, demandaron una explicación sobre el destino de los recursos y los criterios utilizados para establecer estos montos.

Asimismo, expresaron su preocupación por la presunta adquisición de mobiliario y artículos para oficinas administrativas, mientras que las aulas continúan presentando carencias y deterioro. Ante esta situación, solicitaron una auditoría o revisión de los mecanismos de adquisición y de la gestión presupuestal del centro educativo.

Noticia Destacada Mal tiempo obliga a suspender vuelos de búsqueda de pescador extraviado en altamar en Celestún

Los alumnos también denunciaron presuntas actitudes prepotentes y faltas de respeto por parte de algunos directivos y docentes cuando intentan expresar sus inconformidades. Según relataron, después de que se colocara un buzón de quejas en el plantel, integrantes del personal habrían manifestado su intención de identificar a quienes promovieron los señalamientos. Además, aseguraron que se emitieron comentarios despectivos y amenazas de sanciones o de reprobación contra quienes presentaran quejas.

Por ello, exigieron la habilitación de canales de comunicación seguros e independientes que garanticen la confidencialidad de los estudiantes y eviten posibles represalias académicas o disciplinarias por expresar sus inconformidades.

El pliego petitorio contempla 11 puntos prioritarios, entre ellos la revisión de las instalaciones eléctricas, los equipos de climatización y el mobiliario escolar; el establecimiento de un calendario de mantenimiento con plazos definidos; la aclaración de las cuotas y la diferenciación estricta entre pagos obligatorios y voluntarios, así como la activación de protocolos contra posibles represalias.

También solicitaron revisar antecedentes administrativos y los procesos de designación de cargos dentro del plantel, como parte de las medidas que consideran necesarias para atender sus demandas.

Como parte de su movimiento, los estudiantes contemplan realizar concentraciones pacíficas, presentar evidencias y entregar formalmente sus solicitudes con los respectivos acuses de recibo. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades educativas para establecer un diálogo transparente y ofrecer respuestas claras y por escrito, sin descartar nuevas manifestaciones pacíficas o paros voluntarios en caso de no obtener una solución a sus planteamientos.