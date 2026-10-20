Mal tiempo obliga a suspender vuelos de búsqueda de pescador extraviado en altamar en Celestún

Las condiciones meteorológicas obligaron a suspender temporalmente los sobrevuelos de búsqueda de un pescador reportado como extraviado en altamar desde el pasado 15 de octubre, cuando se encontraba a bordo de la embarcación Negrita 1, frente a las costas de Celestún, Yucatán.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó este martes 20 de octubre el operativo para localizar al hombre, con el despliegue de recursos aéreos y marítimos para ampliar la cobertura en la zona. Sin embargo, después de aproximadamente 60 minutos de sobrevuelo, el mal tiempo impidió continuar con las operaciones aéreas por motivos de seguridad.

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En las labores por aire participaron el helicóptero Bell 429 de la SSP y el avión XC-BSI, con personal del C5i, tripulaciones y paramédicos. A bordo de la aeronave también viajaron familiares y personas cercanas al pescador para colaborar en su localización.

La dependencia informó que los sobrevuelos se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas sean favorables y permitan continuar con la búsqueda sin poner en riesgo a las tripulaciones.

Continúa la búsqueda por vía marítima

Mientras las operaciones aéreas permanecen suspendidas temporalmente, los recorridos por mar forman parte del operativo desplegado en las inmediaciones de Celestún.

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En estas labores participan una embarcación de rescate del cuerpo de Bomberos y dos unidades tipo interceptor de la SSP, que realizan recorridos en el área marítima para tratar de localizar al pescador desaparecido.

El operativo se mantiene enfocado en ampliar la cobertura de búsqueda, mientras las autoridades esperan condiciones adecuadas para retomar los sobrevuelos.