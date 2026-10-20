Bienestar realiza registros a la pensión de adultos mayores en Yucatán: conoce los módulos abiertos hoy martes 20 de octubre

La Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán continúa este martes 20 de octubre con el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, con módulos de atención en Mérida y nueve municipios del estado.

De acuerdo con la dependencia federal, las personas interesadas podrán acudir a las sedes habilitadas en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para realizar el trámite de incorporación a alguno de estos programas sociales.

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La jornada contempla puntos de registro en Mérida, Motul, Kopomá, Opichén, Umán, Cansahcab, Halachó, Maxcanú, Buctzotz y Tizimín.

¿Dónde registrarse a las Pensiones del Bienestar en Yucatán?

Las personas interesadas en incorporarse a las Pensiones del Bienestar podrán acudir este martes a los siguientes módulos, de acuerdo con la información difundida por la Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán.

Mérida: oficinas del IDEY, en la calle 60 número 312, colonia Alcalá Martín, código postal 97050.

oficinas del IDEY, en la calle 60 número 312, colonia Alcalá Martín, código postal 97050. Motul: domo Rogelio Chale, en la calle 38, entre las calles 35 y 37.

domo Rogelio Chale, en la calle 38, entre las calles 35 y 37. Kopomá: biblioteca del Centro Integrador, en el poblado de Kopomá.

biblioteca del Centro Integrador, en el poblado de Kopomá. Opichén: Centro Integrador de Bienestar, en la calle 21, entre las calles 20 y 22.

Centro Integrador de Bienestar, en la calle 21, entre las calles 20 y 22. Umán: arcos del Palacio Municipal.

Cansahcab: Palacio Municipal, en la calle 20 con calle 22, colonia Centro.

Palacio Municipal, en la calle 20 con calle 22, colonia Centro. Halachó: comisaría ejidal, en la calle 19 número 190, entre las calles 20 y 22, colonia Centro.

comisaría ejidal, en la calle 19 número 190, entre las calles 20 y 22, colonia Centro. Maxcanú: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la carretera federal Bécal-Puerto Juárez, kilómetro 54.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la carretera federal Bécal-Puerto Juárez, kilómetro 54. Buctzotz: Centro Deportivo La Federal, en la calle 21 sin número, entre las calles 18 y 20.

Centro Deportivo La Federal, en la calle 21 sin número, entre las calles 18 y 20. Tizimín: cancha de La Valencia, en la calle 45 número 403A, entre las calles 50 y 52, colonia Santa Rosa de Lima.

¿Qué documentos se necesitan para el registro a las pensiones?

Para realizar el trámite de incorporación, la Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán solicita a los interesados llevar la documentación requerida, a fin de facilitar el proceso de registro. Los documentos que deberán presentar son:

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Identificación oficial.

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Dos números telefónicos de contacto.

La dependencia llamó a la población interesada a acudir al módulo correspondiente dentro del horario establecido y con los documentos solicitados para realizar su trámite a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar.