Bienestar realiza registros a la pensión de adultos mayores en Yucatán: conoce los módulos abiertos hoy martes 20 de octubre

La Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán continúa este martes 20 de octubre con el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, con módulos de atención en Mérida y nueve municipios del estado.
De acuerdo con la dependencia federal, las personas interesadas podrán acudir a las sedes habilitadas en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para realizar el trámite de incorporación a alguno de estos programas sociales.
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La jornada contempla puntos de registro en Mérida, Motul, Kopomá, Opichén, Umán, Cansahcab, Halachó, Maxcanú, Buctzotz y Tizimín.
¿Dónde registrarse a las Pensiones del Bienestar en Yucatán?
Las personas interesadas en incorporarse a las Pensiones del Bienestar podrán acudir este martes a los siguientes módulos, de acuerdo con la información difundida por la Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán.
- Mérida: oficinas del IDEY, en la calle 60 número 312, colonia Alcalá Martín, código postal 97050.
- Motul: domo Rogelio Chale, en la calle 38, entre las calles 35 y 37.
- Kopomá: biblioteca del Centro Integrador, en el poblado de Kopomá.
- Opichén: Centro Integrador de Bienestar, en la calle 21, entre las calles 20 y 22.
- Umán: arcos del Palacio Municipal.
- Cansahcab: Palacio Municipal, en la calle 20 con calle 22, colonia Centro.
- Halachó: comisaría ejidal, en la calle 19 número 190, entre las calles 20 y 22, colonia Centro.
- Maxcanú: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la carretera federal Bécal-Puerto Juárez, kilómetro 54.
- Buctzotz: Centro Deportivo La Federal, en la calle 21 sin número, entre las calles 18 y 20.
- Tizimín: cancha de La Valencia, en la calle 45 número 403A, entre las calles 50 y 52, colonia Santa Rosa de Lima.
¿Qué documentos se necesitan para el registro a las pensiones?
Para realizar el trámite de incorporación, la Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán solicita a los interesados llevar la documentación requerida, a fin de facilitar el proceso de registro. Los documentos que deberán presentar son:
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- Identificación oficial.
- Acta de nacimiento.
- CURP actualizada.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
- Dos números telefónicos de contacto.
La dependencia llamó a la población interesada a acudir al módulo correspondiente dentro del horario establecido y con los documentos solicitados para realizar su trámite a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar.