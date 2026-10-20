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Bienestar realiza registros a la pensión de adultos mayores en Yucatán: conoce los módulos abiertos hoy martes 20 de octubre

La jornada de inscripción se realizará de 9:00 a 16:00 horas en Mérida y nueve municipios; los interesados deberán presentar sus documentos.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

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Realizan registro a la Pensión Bienestar de adultos mayores en Yucatán
Realizan registro a la Pensión Bienestar de adultos mayores en Yucatán / Especial

La Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán continúa este martes 20 de octubre con el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, con módulos de atención en Mérida y nueve municipios del estado.

De acuerdo con la dependencia federal, las personas interesadas podrán acudir a las sedes habilitadas en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, para realizar el trámite de incorporación a alguno de estos programas sociales.

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La jornada contempla puntos de registro en Mérida, Motul, Kopomá, Opichén, Umán, Cansahcab, Halachó, Maxcanú, Buctzotz y Tizimín.

¿Dónde registrarse a las Pensiones del Bienestar en Yucatán?

Las personas interesadas en incorporarse a las Pensiones del Bienestar podrán acudir este martes a los siguientes módulos, de acuerdo con la información difundida por la Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán.

  • Mérida: oficinas del IDEY, en la calle 60 número 312, colonia Alcalá Martín, código postal 97050.
  • Motul: domo Rogelio Chale, en la calle 38, entre las calles 35 y 37.
  • Kopomá: biblioteca del Centro Integrador, en el poblado de Kopomá.
  • Opichén: Centro Integrador de Bienestar, en la calle 21, entre las calles 20 y 22.
  • Umán: arcos del Palacio Municipal.
  • Cansahcab: Palacio Municipal, en la calle 20 con calle 22, colonia Centro.
  • Halachó: comisaría ejidal, en la calle 19 número 190, entre las calles 20 y 22, colonia Centro.
  • Maxcanú: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la carretera federal Bécal-Puerto Juárez, kilómetro 54.
  • Buctzotz: Centro Deportivo La Federal, en la calle 21 sin número, entre las calles 18 y 20.
  • Tizimín: cancha de La Valencia, en la calle 45 número 403A, entre las calles 50 y 52, colonia Santa Rosa de Lima.

¿Qué documentos se necesitan para el registro a las pensiones?

Para realizar el trámite de incorporación, la Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán solicita a los interesados llevar la documentación requerida, a fin de facilitar el proceso de registro. Los documentos que deberán presentar son:

El SMAPAM alertó sobre afectaciones en el servicio de agua potable en el municipio de Motul.

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  • Identificación oficial.
  • Acta de nacimiento.
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
  • Dos números telefónicos de contacto.

La dependencia llamó a la población interesada a acudir al módulo correspondiente dentro del horario establecido y con los documentos solicitados para realizar su trámite a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar.

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