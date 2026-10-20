Joaquín Díaz Mena nombra a Pastor Gerardo Contreras Avilés como nuevo secretario de Pesca de Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció el nombramiento de Pastor Gerardo Contreras Avilés como nuevo titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), en sustitución de Lila Frías Castillo, como parte de un cambio en el gabinete estatal.

Noticia Destacada Vinculan a proceso a hombre en Yucatán por dejar de pagar pensión alimenticia a sus dos hijos y expareja

El mandatario dio a conocer la designación a través de sus redes sociales y destacó que el nuevo funcionario cuenta con experiencia dentro del sector pesquero, pues anteriormente fue dirigente de una cooperativa y de la Federación de Cooperativas del Oriente de Yucatán.

De acuerdo con Díaz Mena, Contreras Avilés se convierte en el primer pescador en encabezar esta dependencia, encargada de atender las necesidades del sector y coordinar las políticas relacionadas con la pesca y la acuacultura en la entidad.

Con este nombramiento, Pastor Gerardo Contreras Avilés asumirá la responsabilidad de dar seguimiento a las demandas de las comunidades pesqueras y a las acciones dirigidas a las familias que dependen de esta actividad. Hasta el momento, el gobernador no ha detallado los motivos de la salida de Lila Frías ni si ocupará otro cargo dentro de su administración.

JGH