Yucatán supera a Campeche y Quintana Roo en crecimiento de la actividad industrial

La actividad industrial de Yucatán registró un crecimiento anual de 7.5% en junio de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025, con lo que se ubicó en el quinto lugar nacional, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con cifras originales, el incremento fue de 9.8%, seis veces superior al promedio nacional de 1.6%. Además, Yucatán fue la única entidad de la Península que reportó un avance anual en este indicador y también presentó un crecimiento mensual de 1.8% respecto a mayo.

Minería y electricidad encabezan el crecimiento industrial

Los cuatro sectores que integran la actividad industrial de Yucatán registraron incrementos por encima de sus respectivos promedios nacionales. La minería presentó el mayor avance, con 23.1%, frente al 6.6% registrado en el país.

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En el sector de electricidad, agua y gas, el crecimiento fue de 17.7%, mientras que el promedio nacional alcanzó 0.8%, resultado que colocó a Yucatán en el segundo lugar del país en este rubro. Por su parte, la construcción avanzó 13.2%, contra el 4.7% nacional, y las industrias manufactureras reportaron un incremento de 3.9%, frente al 0.1% registrado a nivel nacional.

Construcción, entre los sectores con mayor dinamismo

El crecimiento de la construcción coincide con el desarrollo de proyectos de obra pública y vivienda impulsados durante la administración estatal del Renacimiento Maya. Entre los programas habitacionales destaca el del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que cuenta con 40 mil viviendas contratadas en Yucatán y tiene otras 15 mil programadas para los próximos meses.

Estas acciones forman parte de la meta de construir 72 mil 770 viviendas durante el sexenio. Como parte de este programa, el sábado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezaron la entrega de 432 viviendas en el municipio de Umán.

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Yucatán mejora posiciones en el indicador industrial

El resultado de junio da continuidad al avance registrado durante el mes anterior. En mayo de 2026, la actividad industrial de Yucatán reportó un crecimiento anual de 4.2%, cifra que colocó a la entidad en el séptimo lugar nacional.

Con el incremento de junio, el estado avanzó dos posiciones en la clasificación de las 32 entidades federativas, al pasar del séptimo al quinto puesto. El comportamiento de los cuatro sectores industriales y el crecimiento mensual de 1.8% reflejan el avance de la actividad productiva estatal durante el periodo.